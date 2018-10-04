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18:40 04 Ekim 2018
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    Joseph Votel

    CENTCOM Komutanı Votel'den Menbiç açıklaması

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, "Menbiç yol haritası ile ilgili olmamız gereken nokta konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takvimlerin çoğuyla ilgili bunların şartlara bağlı olacağının altını çizmiştik" dedi.

    İbrahim Kalın
    © AA / Murat Kula
    Kalın: Oyalama taktiği, büyüyen bir sorun. Menbiç yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor
    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türkiye ile ABD arasındaki Menbiç mutabakatına ilişkin, Menbiç yol haritası kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduklarını ve mutabakatın uygulanması konusunda bekledikleri noktada olduklarını öne sürdü.

    Orgeneral Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) telekonferans yöntemi ile bağlanarak Ortadoğu'daki ABD operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bir gazetecinin Menbiç yol haritasının amaçlarından birinin Menbiç'i YPG/PKK'dan temizlemek olduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini hatırlatarak ABD'nin bunu ne zaman sağlayacağıyla ilgili sorusunu Votel, "Menbiç yol haritası ile ilgili olmamız gereken nokta konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takvimlerin çoğu ile ilgili bunun şartlara bağlı olacağının altını çizmiştik. Ancak üç aşağı beş yukarı olmamız gereken noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tamamı değilse de YPG'nin çoğunluğu Menbiç'in dışında. Tabii bu yol haritasını uygularken yapmamız gereken faaliyetler var." şeklinde cevapladı.

    'BU KONUDA EN BAŞINDAN BERİ AÇIK OLDUK'

    TSK-Menbiç
    © AA / Genelkurmay Başkanlığı
    Milli Savunma Bakanlığından Menbiç açıklaması: ABD'den eğitime katılacak ilk grup Türkiye'ye geldi
    Türkiye ile ortak devriyeler için çalıştıklarını belirten Votel, eğitmenlerin eğitimlerinin başladığını, devriyeye katılacak güçlerin eğitimleri için ise hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

    AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını hatırlatarak "Menbiç yol haritasının 90 gün içinde uygulamaya geçmiş olması gerektiği halde henüz ortak devriyeler bile başlamadı. Bu gecikmeden kim sorumlu? Türkiye mi ABD mi?" sorusu üzerine Votel, "Hiç kimse sorumlu değil. Bu, anlaşmanın şartlara bağlı uygulanmasıdır. Bu konuda en başından beri açık olduk ve bu konuda ilerliyoruz." dedi.

    'KESİNLİKLE ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ'

    "Harcanan süre dikkate alındığında, ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine halen bağlı olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Votel, "Kesinlikle. Kesinlikle anlaşmaya bağlıyız." yanıtını verdi.

    Eğitimlerde yer alacak üst düzey askerlerin Türkiye'ye gittiğini hatırlatan Votel, "Bugüne kadar bölgede tansiyonu düşürmeye yardımcı olmak üzere 54 bağımsız devriye düzenlememiz de bunu (bağlılığımızı) nasıl yerine getirdiğimizin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

    'İRAN'LA SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ'

    Koalisyon güçleri
    © AFP 2018 / Delil souleiman
    ABD öncülüğündeki koalisyondan Menbiç açıklaması: YPG parçası olmayacak
    İran'ın Suriye ve Irak'a balistik füze fırlatmasına da değinen Votel, bunu "düşüncesiz, güvenli olmayan ve tehditkar" bir davranış olarak niteleyerek, İran'a Rusya'nın ABD güçleri ile kurduğu iletişim kanalını kullanması çağrısında bulundu.

    İran'ın Irak ve Suriye'ye balistik füzeleri parçalar halinde soktuğu iddialarını da değerlendiren CENTCOM Komutanı, "Onların Suriye'ye komşuları tehdit edecek bazı ölümcül silahları naklettiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    ABD'nin İran'ın bölgede sebep olacağı bir çatışmaya karşı hazırlıklı olduğunu da belirten Votel, İran'la bir savaşın peşinde olmadıklarını, İran'ın bölgede neden olduğu istikrarsızlığa karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla mücadele ettiklerini anlattı.

    Etiketler:
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, İran, Menbiç, ABD, Türkiye
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