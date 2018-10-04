CENTCOM Komutanı Votel'den Menbiç açıklaması

Orgeneral Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) telekonferans yöntemi ile bağlanarak Ortadoğu'daki ABD operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bir gazetecinin Menbiç yol haritasının amaçlarından birinin Menbiç'i YPG/PKK'dan temizlemek olduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini hatırlatarak ABD'nin bunu ne zaman sağlayacağıyla ilgili sorusunu Votel, "Menbiç yol haritası ile ilgili olmamız gereken nokta konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takvimlerin çoğu ile ilgili bunun şartlara bağlı olacağının altını çizmiştik. Ancak üç aşağı beş yukarı olmamız gereken noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tamamı değilse de YPG'nin çoğunluğu Menbiç'in dışında. Tabii bu yol haritasını uygularken yapmamız gereken faaliyetler var." şeklinde cevapladı.
'BU KONUDA EN BAŞINDAN BERİ AÇIK OLDUK'
AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını hatırlatarak "Menbiç yol haritasının 90 gün içinde uygulamaya geçmiş olması gerektiği halde henüz ortak devriyeler bile başlamadı. Bu gecikmeden kim sorumlu? Türkiye mi ABD mi?" sorusu üzerine Votel, "Hiç kimse sorumlu değil. Bu, anlaşmanın şartlara bağlı uygulanmasıdır. Bu konuda en başından beri açık olduk ve bu konuda ilerliyoruz." dedi.
'KESİNLİKLE ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ'
"Harcanan süre dikkate alındığında, ABD'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine halen bağlı olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Votel, "Kesinlikle. Kesinlikle anlaşmaya bağlıyız." yanıtını verdi.
Eğitimlerde yer alacak üst düzey askerlerin Türkiye'ye gittiğini hatırlatan Votel, "Bugüne kadar bölgede tansiyonu düşürmeye yardımcı olmak üzere 54 bağımsız devriye düzenlememiz de bunu (bağlılığımızı) nasıl yerine getirdiğimizin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.
'İRAN'LA SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ'
İran'ın Irak ve Suriye'ye balistik füzeleri parçalar halinde soktuğu iddialarını da değerlendiren CENTCOM Komutanı, "Onların Suriye'ye komşuları tehdit edecek bazı ölümcül silahları naklettiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin İran'ın bölgede sebep olacağı bir çatışmaya karşı hazırlıklı olduğunu da belirten Votel, İran'la bir savaşın peşinde olmadıklarını, İran'ın bölgede neden olduğu istikrarsızlığa karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla mücadele ettiklerini anlattı.
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