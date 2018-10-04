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18:50 04 Ekim 2018
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    ABD / NATO / F-22

    ABD basını: Washington S-300’lerin teslimine yanıt olarak Suriye’de F-22’leri kullanacak

    © REUTERS / Ints Kalnins
    ABD
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    ABD merkezli The Drive dergisi, Washington’un Şam’a Rus S-300 hava savunma sistemlerinin teslim edilmesine yanıt olarak Suriye’de F-22 ‘hayalet’ avcı uçaklarını ve F-16CJ anti-radar uçaklarını yeniden kullanmaya başlayabileceğini yazdı.

    Söz konusu uçakların karşı tarafın hava savunmasını bastırmak ve yok etmek için tasarlandığı belirtilen haberde, Suriye'deki savaşın ilk başlarında ABD Hava Kuvvetleri'nin, Suriye ordusunun karşı adımlarının belirsiz olduğu dönemde F-22'leri ve F-16CJ'leri kullanmış olduğuna dikkat çekti.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Leah Millis
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    F-22 VE F-16CJ UÇAKLARI, S-300'LERE KARŞI YENDİDEN KULLANIMA SOKULABİLİR MESAJI

    Şimdi ABD'nin muhtemelen ilk başta izlediği taktiği yeniden kullanmak durumunda olacağını kaydeden The Drive, aynı zamanda şu anda F-22 avcı uçaklarının Amerikalılar tarafından Suriye hükümet güçlerinin kontrolünde olan bölgelere düzenlenen hava operasyonları sırasında kullanıldığını ifade etti.

    Suriye'ye S-300 sistemi gönderilmesi kararı, İsrail uçakları tarafından harekete geçirilmesi yüzünden Suriye hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla Rus İl-20 uçağının düşürmesi izlemişti.

    S-300'LERİN GÖNDERİLME KARARI, İSRAİL'İN RUS İL-20 UÇAĞINI DÜŞÜRMESİ SONUCU ALINMIŞTI

    S-300
    © Sputnik /
    Rusya: Suriye’ye S-300 sevkiyatının ardından başka adımlar da gelecek
    Olayda uçakta bulunan 15 Rus asker hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye hava savunmasının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu açıklamıştı.

    Rusya Savunma Bakanlığı olayın tüm sorumluluğunu İsrail Hava Kuvvetleri ve hava saldırısı emrini verenlere yüklemiş, Moskova da Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak için ek önlemler alınacağını ve iki hafta içinde Şam'a S-300 hava savunma sistemi verileceğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    IL-20, F-16, F-22, Suriye'ye gönderilecek olan s-300 füzeleri, Rus İl-20 uçağının düşürülmesi, The Drive, Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri, Suriye, İsrail, Rusya, ABD
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