ABD'de Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh karşıtı gösterilerde 300'den fazla gözaltı

New York'ta 5. Cadde'de bulunan Trump Tower önünde düzenlenen gösteriye çoğunluğu kadın yüzlerce kişi katıldı.
Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylığının iptal edilmesi yönünde sloganlar atan göstericiler, "Kadınlara güvenin", "Susturulmayı reddediyoruz", "Kavanaugh'a hayır" yazılı dövizler taşıdı.
Ayrıca göstericiler, cinsel taciz mağdurlarının seslerinin duyurulmasını talep etti.
KONGRE ÖNÜNDE YÜZLERCE GÖZALTI
Başkent Washington'da da Kongre önünde toplanan göstericiler, Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylığının iptalini istedi.
Protestoda yaşanan gerginlik sonucu 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ABD'li oyuncu Amy Schumer de bulunuyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)