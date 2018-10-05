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10:33 05 Ekim 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, Air Force One'a ayağına yapışan 'tuvalet kağıdı' ile bindi

    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın ayakkabısına dün Minnessota eyaletindeki mitingine gitmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan bir cismin yapışmış olduğu görüldü. Trump durumu fark etmeden etrafı selamlarken görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

    ABD Başkanı Trump'ın dün Minnesota'daki mitingine giderken başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada ayakkabısına beyaz bir cismin yapıışmış olduğu görüldü.

    ​Trump tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan kağıt parçasını fark etmeden merdivenin basamaklarını çıkarak etrafı selamladı. 

    Aziz Patrik Festivali öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı ağırladı. Oval Ofis'te kameraların karşısına geçip el skışan iki liderin mendil ceplerinden fışkıran yeşil otlar dikkatlerden kaçmadı.
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
    Trump'ın cebinden yeşillik fışkırdı
    Başkanın uçağa girmesiyle kağıt parçası da yapıştığı yerden kurtuldu. Kağıdın daha sonra uçağa binen bir görevli tarafından yerden alındığı belirtildi.

    Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Görüntüleri ilk yükleyen kişinin paylaşımını 1 milyondan fazla kişinin izlediği belirtildi.

    'JARosenberg' adlı Twitter kullancısı "Trump'ın ayakkabısına tuvalet kağıdı yapışmış ve kimse ona bunu söyleme zahmetine girmedi mi? Tam bir utanç kaynağı" diye yazdı.

    ​Hans Roach adlı bir diğer Twitter kullanıcısı ise "O bir tuvalet kağıdı mı yoksa ABD Anayasası mı?" diye sordu.

    'Philin' Myself' adlı Twitter kullancısı ise "Sanki bu başkanlık daha tuhaf olamazmış gibi… Trump bugün Air Force One'a ayağında tuvalet kağıdıyla bindi" yorumunu yaptı.

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    Etiketler:
    Air Force One, Tuvalet kağıdı, Donald Trump, ABD
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