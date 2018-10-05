Trump, Air Force One'a ayağına yapışan 'tuvalet kağıdı' ile bindi

ABD Başkanı Trump'ın dün Minnesota'daki mitingine giderken başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada ayakkabısına beyaz bir cismin yapıışmış olduğu görüldü.
This video of President Trump with toilet paper on his shoe is 100% real. He was boarding Air Force One in Minneapolis earlier today. pic.twitter.com/wr0ZnXknCx— Beatrice-Elizabeth Peterson (@MissBeaE) October 5, 2018
Trump tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan kağıt parçasını fark etmeden merdivenin basamaklarını çıkarak etrafı selamladı.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Görüntüleri ilk yükleyen kişinin paylaşımını 1 milyondan fazla kişinin izlediği belirtildi.
'JARosenberg' adlı Twitter kullancısı "Trump'ın ayakkabısına tuvalet kağıdı yapışmış ve kimse ona bunu söyleme zahmetine girmedi mi? Tam bir utanç kaynağı" diye yazdı.
#DonaldTrump has toilet paper stuck on his shoe and nobody bothered to tell him?? He is such an embarrassment. @realDonaldTrump pic.twitter.com/hf0flT4MtH— JARosenberg (@JARosenberg12) October 5, 2018
Hans Roach adlı bir diğer Twitter kullanıcısı ise "O bir tuvalet kağıdı mı yoksa ABD Anayasası mı?" diye sordu.
Is it toilet paper, or perhaps the US Constitution?— Hans Roach (@CoachRoach613) October 5, 2018
'Philin' Myself' adlı Twitter kullancısı ise "Sanki bu başkanlık daha tuhaf olamazmış gibi… Trump bugün Air Force One'a ayağında tuvalet kağıdıyla bindi" yorumunu yaptı.
Speaking of bizarre, take a look at what follows his video on my timeline. What gives me joy? Watching a video of Trump with toilet paper on his shoe. pic.twitter.com/XIu9JUHa0G— WATSONWORK (@WatsonWork1) October 5, 2018
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