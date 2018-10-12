Amerikan İçgüvenliği'nin kalbi Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü, bir kasırgayla dümdüz oldu

ABD anakarasını koruyan üsler ağının en önemli parçası olan Florida eyaletindeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nü Michael Kasırgası yerle yeksan etti.

Saatte 250 km hızla esen Michael Kasırgası, ABD'nin Florida eyaleti sahilindeki bazı yerleşimleri haritadan sildi.

Çatıları, ağaçları uçuran, elektrik kablolarını söküp atan, 30 tonluk araçları oyuncak gibi havaya fırlatan Michael'e bu şiddet karşısında 'tüm bombaların anası' benzetmesi yapıldı.

'Tüm bombaların anası', ABD İçgüvenliği'nin anahtarlarından birini oluşturan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nü de yerle yeksan etti.

Hurricane Michael causes major damage at Tyndall AFBhttps://t.co/RUaKD5I8lY pic.twitter.com/OSW8bSJoLW — WPEC CBS12 News (@CBS12) 11 Ekim 2018

© Fotoğraf : Ministry of defence of the Russian Federation Pentagon: ABD'nin vatan toprakları artık Rusya karşısında korunak değil

Pazartesi günü tahliye edilen Tyndall'da havadan hasar değerlendirmesi yapıldı ve üssün 'önemli ölçüde yapısal zarar' gördüğü açıklandı.

Üsteki 325. savaş uçağı filosunun komutanı Albay Brian Laidlaw, ekibine Facebook'tan yayımladığı mesajda, 'geniş çapta feci boyutta hasardan' söz etti.

Elektrik, suyun kesik olduğu, kanalizasyon sisteminin çalışmadığı üsse bu hizmetlerin ulaştırılması için Hava Kuvvetleri çalışma başlattı.

This devastating drone video provides an early look at the “widespread catastrophic damage" at Tyndall Air Force Base, which was took a direct hit from #HurricaneMichael. https://t.co/3kdBwsTDjX pic.twitter.com/M721yneRAD — Fox News (@FoxNews) 12 Ekim 2018

Panama City yakınında askeri personelle ailelerini ağırlamak üzere tam teşeküllü inşe edilmiş olan Tyndall, 325. savaş uçağı filosuna evsahipliği yapıyordu.

325. filo, Pentagon'un elindeki en sofistike savaş uçağı olan F-22 Raptor'la uçuyor.

Kasırga vurmadan önce F-22 Raptor'lar Ohio, Teksas ve Louisiana'daki üslere nakledildi.

So #HurricaneMichael actually flipped over not one but at least two preserved USAF F-15 Eagles:

F-15A "74-0095" Tyndall AFB (30° 4'8.46"N 85°35'32.97"W) &

F-15A "77-0146" Callaway Veterans Park (30° 8'41.55"N 85°35'9.24"W) pic.twitter.com/9yDSX7L66F — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 11 Ekim 2018

ABD çapında güvenliği sağlama yönelik hava operasyonları komuta ve iletişim merkezi de Tyndall'dan başka üsse kaydırıldı.

Hem Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) hem de Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başında bulunan General Terrence J. O'Shaughnessy, bu bilgileri paylaşırken merkezin nereye taşındığının gizli bilgi olduğunu ve gazetecilere söyleyemeyeceğini belirtti.

Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nün ne zaman yeniden işler hale geleceği ve askerlere evsahipliği yapabileceği belli değil.

There's a reason the US military considers #climatechange and related extreme weather a national security threat:

Tyndall Air Force Base devastated by #HurricaneMichael. Here are a few aerial screenshots of the destruction. pic.twitter.com/lg3oRCf9dC — Peter Gleick (@PeterGleick) 11 Ekim 2018

Zamanla tropik fırtınaya dönüşen Michael Kasırgası, ABD'nin 4 eyaletinde 13 kişinin ölümüne yol açtı.