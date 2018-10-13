Clinton'un gizli bilgilere erişimi iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, başkanlık yarışını Cumhuriyetçi Donald Trump'a kaybetmiş olan Demokrat aday ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un artık gizli bilgilere erişimi olmadığını doğruladı.

© Fotoğraf : YouTube Hillary Clinton, kanıtlanamamış iddia olarak kalan ABD seçimlerine Rus müdahalesini 11 Eylül saldırılarıyla eş tuttu

Bakanlık tarafından Sputnik'e yapılan açıklamada, Hillary Clinton'un kendi talebi üzerine artık gizli bilgilere erişimi olmadığı belirtildi. Bakanlık yetkilisi, "Eski Dışişleri Bakanı Clinton'un (gizli belgelere erişiminin kaldırılması) için talepte bulunduğunu doğrulayabiliriz" diye konuştu.

Yetkili, daha fazla bilgi ve yorum için Clinton'un ofisine başvurulmasını önerdi.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

ABD'nin Demokrat başkan adayı Hillary Clinton Dışişleri Bakanı olduğu dönemde telefon ve kişisel e-posta hesabı üzerinden devlete ait gizli bilgiler içeren yazışmalar yapmakla suçlanmış, ülkenin ulusal güvenliği ve gizliliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmıştı.

Bu durum, Clinton'un başkanlık mücadelesindeki rakibi Donald Trump'ın başlıca argümanlarından biri olmuştu.

Daha önce Amerikan basını ABD Senatosu'nun Hukuk Komitesi'nin bir belgesine dayanarak Clinton'ın talebi üzerine kendisinin ve yardımcısı Cheryl Mills'in gizli bilgilere erişimlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.