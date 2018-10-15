Trump: Bize AB kadar kötü muamele eden yok

Temmuz ayında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede AB ile ticaret gerilimini düşürmeye razı gelen Trump, CBS kanalına verdiği röportajda Avrupalı müttefiklere yeniden yaylım ateşine geçti.
"AB ticarette bizden istifade etmek için kurulmuştur ve bugüne dek yaptıkları tam da budur" iddiasında bulunan Trump, AB'ye karşı acımasız taktiklerinin ABD'nin müttefiklerine karşı düşmanlık anlamına gelmediğini savundu.
ABD Başkanı şöyle konuştu:
"Artık NATO hoşuma gidiyor, NATO iyi hoş. Ama ne biliyor musun? Avrupa'yı korumak için NATO'nun masraflarının neredeyse tamamını biz ödememeliyiz. Bu yetmezmiş gibi, üstüne bir de ticarette bizden istifade ediyorlar. Ama artık bunu yapamayacaklar. Yapamayacaklarını anlıyorlar."
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