ABD'li araştırma şirketi: 'Dolar çökecek'

© REUTERS / Miraflores Venezüela dolardan vazgeçti

Bloomberg'in haberine göre Lindahl, "Dolarda çok ciddi düşüş bizleri bekliyor. Bunun tüm finans piyasaları için büyük etkisi olacak" dedi.

Uzmana göre dolardaki çöküş, hammadde fiyatlarına yansıyacak.

1970'lerden başlayarak dolar kurunun döngüsel olarak değiştiğini ve şimdi düşüş zamanı geldiğini dile getiren Lindahl, doların son 1 yılda yüzde 9 değer kaybettiğini söyledi.

Lindahl ayrıca doların Japon yeni karşısında yüzde 33 değer kaybedebileceğini de sözlerine ekledi