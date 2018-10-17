ABD'li araştırma şirketi: 'Dolar çökecek'

Bloomberg'in haberine göre Lindahl, "Dolarda çok ciddi düşüş bizleri bekliyor. Bunun tüm finans piyasaları için büyük etkisi olacak" dedi.
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Uzmana göre dolardaki çöküş, hammadde fiyatlarına yansıyacak.
1970'lerden başlayarak dolar kurunun döngüsel olarak değiştiğini ve şimdi düşüş zamanı geldiğini dile getiren Lindahl, doların son 1 yılda yüzde 9 değer kaybettiğini söyledi.
Lindahl ayrıca doların Japon yeni karşısında yüzde 33 değer kaybedebileceğini de sözlerine ekledi
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