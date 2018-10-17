Trump: Suudi kraliyetine 'masumiyeti kanıtlanana dek suçlu' muamelesi yapmayalım

ABD Başkanı Donald Trump, AP'ye verdiği mülakatta, Suudi Kralı Selman ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgileri, bilgileri olduğu iddiasını çok kesin dille yalanladığını aktardı. Trump, kendisinin de onların bu yalanlamalarına inandığını söyledi.

AP'nin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüyle ilgili kesin kanıt bulunduğuna dair haberini hatırlatan muhabirler, ABD Başkanı Donald Trump'a Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la (MbS) telefonda ne konuştuğunu sordu.

'ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÖYLEDİ Kİ'

Daha önce Kaşıkçı vakası yüzünden Suudi Arabistan'a 110 milyar dolarlık silah satışını kısıtlayamayacağını söylemiş olan Trump şu karşılığı verdi:

"Veliaht Prens kendisi ve babasının bu konuda hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ve bu çok önemliydi. Onunla (Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo oradayken konuştum. Dün (15 Ekim) kralla, bugün (16 Ekim) veliaht prensle konuştum; neler olup bittiğini bilmek istiyordum. Ve bana çok güçlü şekilde söyledi ki, kendisi ve babası bunun hakkında hiçbir şey bilmiyor, ama ortaya çıkarmak için çok büyük bir soruşturmayı zaten başlatmışlar. Yani cevaplar yakında gelecek."

Read the transcript of @AP’s interview with President Donald Trump: https://t.co/VZxGHVga5A — AP Politics (@AP_Politics) 17 Ekim 2018

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Prens Selman, Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğunu reddetti

Kral Selman'la görüşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD Başkanı'nın izlenimi, Suudi Kralı'nın başıbozuk (haydut) katillerin işi olduğunu düşündüğü yönündeydi. AP'nin "Bu sohbetlerde başıbozuk katiller fikrini gündeme getirdiler mi" sorusu üzerine Trump şunları söyledi:

"Sanırım bir kavram olarak getirdiler. Bugün o kadar çok hissetmedim, ama dün babayla konuşurken bana öyle geldi ki, bunu o yapmamış. Bu konuda bilgisi yoktu ve başıbozuk katiller kavramından söz ediyor gibiydi. Ama bilemiyorum. Bence soruşturma bir cevaba götürecek. Ve onlar da çok titiz bir soruşturma yürütecek. Türkiye ile birlikte çalıştıklarına inanıyorum."

© REUTERS / Jonathan Ernst Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderen Trump: Türkiye'ye yönelik çok iyi hisler içindeyim

AP "Ama bunu (başıbozuk katilleri) o gündeme getirmedi mi? Yoksa sohbetinizin ardından sizin ortaya attığınız bir şey miydi" diye ısrar etti.

TRUMP'TAN VELİAHTA ŞÜPHE GÖLGESİ

Trump "Sadece bir kavram olarak. Hayır, bu sadece benim kralla konuşmamdan hissiyatımdı, veliaht prensle değil, kralla…" dedi.

© REUTERS / BRIAN FRANK Senatör Graham: Veliaht Prens gitmeden Suudi Arabistan'la iş yapamayız

AP "Kral ve Veliaht Prens'e inanıyor musunuz? Bu konuda onları güvenilir buluyor musunuz? 'Artık ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi, başka türlü yürütülmesi gerektiğine' dair pek çok yorum geliyor, çoğu açıdan sizin müttefikiniz olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham de bu yönde görüş bildirenlere dahil. Siz ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti.

'ÖNCE NE OLDUĞUNU BULMALIYIZ'

Konsolosluk cinayetinin ayrıntıları ayyuka çıkmışken "Bence önce ne olduğunu bulmalıyız" diyen Trump şöyle devam etti:

© AFP 2018 / Delil souleiman Suudi Arabistan'dan DSG'nin kontrol ettiği bölgeler için ABD'ye 100 milyon dolar yardım

"Yine başladık, 'masumiyeti kanıtlanana dek suçlu' muamelesi yapmaya. Bundan hoşlanmıyorum. (Kendisi tarafından Yüksek Mahkeme'ye atanan, ama cinsel saldırı suçlamalarıyla karşılaşan) Yargıç Kavanaugh ile ilgili bunları yaşadık. Ve o tümden masumdu. Dolayısıyla benim endişem yok."

"Ne olup bittiğini bulmalıyız ve onlar çok büyük bir soruşturma yürütüyor. Türkiye de öyle. Bunu birlikte de yapıyorlar. Umarım bir yanıt bulacaklar. Benim söyleyeceğim şey, bildiklerine dair yalanlamalarını çok güçlü yaptıkları."

In @AP interview, President Trump compares case of missing Saudi journalist with allegations of sexual assault leveled against Supreme Court Justice Brett Kavanaugh during his confirmation hearing. https://t.co/XyWTpoATIz — AP Politics (@AP_Politics) 17 Ekim 2018

'SORUŞTURMA ÇOK BÜYÜK, AMA BİR HAFTADA TAMAMLANACAK'

Suudilerin takvim verip vermediği sorusu üzerine "Ben diyeyim, bir hafta. Bu benim izlenimim. O bana 2 hafta dedi. Ama bir haftadan kısa sürede yapmaya çalışacaklar."