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17:23 17 Ekim 2018
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    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Saint Hoax adını kullanan sanatçının 'MonuMental' başlıklı sergisinde en çok ilgiyi şişme Trump tankları gördü. Trump, Kaşıkçı vakasında Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı Askeri teçhizata ve diğer şeylere 110 milyar dolar harcıyorlar ki bu da iş sahası yaratıyor. Anlaşmalar iptal edilirsa Rusya ya da Çin'den silah almaya başlarlar sözleriyle reddetmişti.

    Trump: Suudi kraliyetine 'masumiyeti kanıtlanana dek suçlu' muamelesi yapmayalım

    © REUTERS / Jamal Saidi
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, AP'ye verdiği mülakatta, Suudi Kralı Selman ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgileri, bilgileri olduğu iddiasını çok kesin dille yalanladığını aktardı. Trump, kendisinin de onların bu yalanlamalarına inandığını söyledi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ile Veliaht'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı
    AP'nin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüyle ilgili kesin kanıt bulunduğuna dair haberini hatırlatan muhabirler, ABD Başkanı Donald Trump'a Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la (MbS) telefonda ne konuştuğunu sordu.

    'ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÖYLEDİ Kİ'

    Daha önce Kaşıkçı vakası yüzünden Suudi Arabistan'a 110 milyar dolarlık silah satışını kısıtlayamayacağını söylemiş olan Trump şu karşılığı verdi:

    "Veliaht Prens kendisi ve babasının bu konuda hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ve bu çok önemliydi. Onunla (Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo oradayken konuştum. Dün (15 Ekim) kralla, bugün (16 Ekim) veliaht prensle konuştum; neler olup bittiğini bilmek istiyordum. Ve bana çok güçlü şekilde söyledi ki, kendisi ve babası bunun hakkında hiçbir şey bilmiyor, ama ortaya çıkarmak için çok büyük bir soruşturmayı zaten başlatmışlar. Yani cevaplar yakında gelecek."

    ABD Başkanı Trump ve Suudi 2. Veliaht Prensi Selman
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Prens Selman, Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğunu reddetti
    'EMİRLERİN DIŞINA ÇIKANLARIN İŞİ'

    Kral Selman'la görüşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD Başkanı'nın izlenimi, Suudi Kralı'nın başıbozuk (haydut) katillerin işi olduğunu düşündüğü yönündeydi. AP'nin "Bu sohbetlerde başıbozuk katiller fikrini gündeme getirdiler mi" sorusu üzerine Trump şunları söyledi:

    "Sanırım bir kavram olarak getirdiler. Bugün o kadar çok hissetmedim, ama dün babayla konuşurken bana öyle geldi ki, bunu o yapmamış. Bu konuda bilgisi yoktu ve başıbozuk katiller kavramından söz ediyor gibiydi. Ama bilemiyorum. Bence soruşturma bir cevaba götürecek. Ve onlar da çok titiz bir soruşturma yürütecek. Türkiye ile birlikte çalıştıklarına inanıyorum."

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderen Trump: Türkiye'ye yönelik çok iyi hisler içindeyim
    'BAŞIBOZUK KATİLLERİ HANGİNİZ UYDURDU?'

    AP "Ama bunu (başıbozuk katilleri) o gündeme getirmedi mi? Yoksa sohbetinizin ardından sizin ortaya attığınız bir şey miydi" diye ısrar etti.

    TRUMP'TAN VELİAHTA ŞÜPHE GÖLGESİ

    Trump "Sadece bir kavram olarak. Hayır, bu sadece benim kralla konuşmamdan hissiyatımdı, veliaht prensle değil, kralla…" dedi. 

    ABD'nin başkan aday adaylarından Lindsey Graham
    © REUTERS / BRIAN FRANK
    Senatör Graham: Veliaht Prens gitmeden Suudi Arabistan'la iş yapamayız
    KAÇINILMAZ OLARAK YAPTIRIM SORUSU YÖNELTİLDİ

    AP "Kral ve Veliaht Prens'e inanıyor musunuz? Bu konuda onları güvenilir buluyor musunuz? 'Artık ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi, başka türlü yürütülmesi gerektiğine' dair pek çok yorum geliyor, çoğu açıdan sizin müttefikiniz olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham de bu yönde görüş bildirenlere dahil. Siz ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti.

    'ÖNCE NE OLDUĞUNU BULMALIYIZ'

    Konsolosluk cinayetinin ayrıntıları ayyuka çıkmışken "Bence önce ne olduğunu bulmalıyız" diyen Trump şöyle devam etti:

    DSG
    © AFP 2018 / Delil souleiman
    Suudi Arabistan'dan DSG'nin kontrol ettiği bölgeler için ABD'ye 100 milyon dolar yardım
    "Yine başladık, 'masumiyeti kanıtlanana dek suçlu' muamelesi yapmaya. Bundan hoşlanmıyorum. (Kendisi tarafından Yüksek Mahkeme'ye atanan, ama cinsel saldırı suçlamalarıyla karşılaşan) Yargıç Kavanaugh ile ilgili bunları yaşadık. Ve o tümden masumdu. Dolayısıyla benim endişem yok."

    "Ne olup bittiğini bulmalıyız ve onlar çok büyük bir soruşturma yürütüyor. Türkiye de öyle. Bunu birlikte de yapıyorlar. Umarım bir yanıt bulacaklar. Benim söyleyeceğim şey, bildiklerine dair yalanlamalarını çok güçlü yaptıkları."

    'SORUŞTURMA ÇOK BÜYÜK, AMA BİR HAFTADA TAMAMLANACAK'

    Suudilerin takvim verip vermediği sorusu üzerine "Ben diyeyim, bir hafta. Bu benim izlenimim. O bana 2 hafta dedi. Ama bir haftadan kısa sürede yapmaya çalışacaklar."

    Etiketler:
    AP, Cemal Kaşıkçı, Suudi Kralı Selman, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Donald Trump, Suudi Arabistan, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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