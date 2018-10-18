Cumhuriyetçi senatörden 'ABD, Suudi Arabistan'ı kınamalı' açıklaması

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye'den varsa video ve ses kaydı istedim

Kennedy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbeti konusundaki iddialar doğrulanırsa Kongre'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile oturup Ortadoğu'da tahribe neden olmadan Suudi Arabistan'ın nasıl kınanacağını görüşmesine açık olduğunu ifade etti.

John Kennedy, ABD'nin ve uluslararası toplumun Suudi Arabistan'ın eylemlerini nasıl kınayacağına ilişkin ise ''Bir dizi seçenek var. Diplomatları kovabilirsiniz. BM'de karar alabilirsiniz. Silah satışlarını kısıtlayabilirsin. Bireylere yaptırım uygulayabilirsiniz. Dış politikamız değerlere bağlı olmalı. Burası Amerika. Kendimizi dünyanın geri kalanından soyutlayamayız'' diye konuştu.