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21:01 18 Ekim 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    'Trump'ın ekonomi politikaları halkına fayda sağlamadı'

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    Newsweek dergisi, ABD halkının büyük bir kısmının, Donald Trump yönetiminin ekonomide izlediği rotanın hayatlarının her alanında sert bir kötüleşme sürecine neden olmasından şikayet ettiğini yazdı.

    FED Başkanı Jerome Powell
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
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    Derginin haberinde, Trump'ın iktidara gelişinden sonra küresel borsada patlama yaşandığı, ancak bu yükselişin ABD Başkanı'nın başlattığı ticaret savaşlarından dolayı giderek daha istikrarsız hale gelmeye başladığı, değerli kâğıtların yüzde 80'inin en zengin Amerikalıların yüzde 10'unun elinde olduğu fakat bunun ABD halkına herhangi bir fayda sağlamadığı belirtildi.

    Trump'ın politikasının fabrikalarda çalışan işçileri de olumsuz etkilediği kaydedilen makalede, örneğin çeliğe getirilen ek gümrük vergilerinin Ford şirketini 1 milyar dolarlık zarara uğrattığı ve bu şirketin birçok çalışanını ücretsiz izne yollamak zorunda kaldığı ifade edildi.

    ‘ÇALIŞANLARIN MAAŞLARI 40 YIL ÖNCEKİ MAAŞLARLA AYNI'

    ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ülkedeki ekonomik büyümenin bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 4.2 oranında gerçekleştiğini belirten Newsweek, ancak sıradan Amerikalıların bunu bir türlü hissetmediklerini, enflasyon da dikkate alındığında çalışanların maaşlarının 40 yıl önceki maaşlarla neredeyse aynı seviyede kaldıklarını vurguladı.

    'HER 5. AMERİKALI SAĞLIK VE İŞSİZLİK GÜVENCESİNDEN, TAZMİNAT HAKKINDAN YOKSUN'

    Euro - dolar
    © REUTERS / Thomas White
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    Makalede, işsizlik oranının yüzde 2.7'ye gerilediği yönündeki açıklamalara rağmen iş yerlerinin çoğunun güvenli olmaktan çıktığı, zira sözleşmeli olarak çalışan her 5. Amerikalının sigorta güvencesi ve işsizlik ödeneği, asgari ücret ve tazminat alma hakkına sahip olmadığı kaydedildi.

    'TRUMP DÖNEMİNDE 4 MİLYON AMERİKALI SAĞLIK SİGORTASINDAN YOKSUN KALDI'

    Haberde, "Bu arada konut fiyatları hızlı bir şekilde artıyor ve halkın büyük bir kısmı maaşının 3'te birini kirasını ödemek ya da ipotek borçlarını kapatmak için harcamak zorunda kalıyor. Beyaz Saray'sa bu duruma, ucuz konut sayısında kısıtlamaya giderek karşılık veriyor, ABD İskân ve Kentsel Gelişim Bakanı'ysa belediyeye ait konutlarda yaşayan yoksul ailelerin ödediği kira tutarının yükseltilmesini talep ediyor. Bunun yanı sıra sağlık giderleri de hızlı bir artış sergiliyor ve Trump, buna ek olarak Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın temellerini zayıflatıyor; bu nedenle şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon Amerikalı sağlık sigortasından yoksun kaldı" ifadelerine yer verildi.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Yazıda, Trump'ın daha önce verdiği söze rağmen altyapının gelişmesi için bütçede yeterli para olmadığına dikkat çekildi.

    Trump'ın ‘ekonomik başarısına' yönelik açıklamaların ekonomik büyüme, borsa ve işsizlik verilerine dayandırıldığını belirten Newsweek, ancak sıradan vatandaşların yaşam standartlarına bakıldığında bu standartların hızlı bir şekilde düştüğünün görülebildiğinin altını çizdi.

    Haberde, "Tüm bunlarda sadece Trump'ın suçu yok. Bu değişimler o daha iktidara gelmeden önce başlamıştı, fakat o da durumu düzeltmek için herhangi bir şey yapmıyor" ifadeleri kullanıldı.

    Etiketler:
    Ekonomi, ABD Başkanı Donald Trump, ABD
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