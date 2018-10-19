CNN: ABD Adalet Bakanlığı, Rus vatandaşı bir kadını kasımdaki seçimlere ‘müdahale etmekle’ suçladı

ABD Adalet Bakanlığı’nın Rusya vatandaşı olan bir kadını önümüzdeki kasımda yapılacak olan seçimlere ‘müdahale etmekle’ suçladığı öğrenildi.