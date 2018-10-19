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    Suudi Kralı Selman ABD Başkanı Donald Trump'a Abdülaziz el Suud Devlet Nişanı takarken

    'Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı'

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD
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    Wall Street Journal (WSJ) yayın kurulu "Cemal Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi, ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı" çağrısında bulundu.

    Suudi başkenti Riyad'ın Kral Abdullah Finans Bölgesi
    © REUTERS / Faisal Al Nasser/File Photo
    Amerikalı ve İngiliz bakanlardan Suudi zirvesine 'Kaşıkçı boykotu'
    ABD'nin önde gelen gazetelerinden WSJ'nin yayın kurulu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ortaya çıkmasından sonra Trump yönetiminden gelen tepkileri değerlendirdikleri bir makale kaleme aldı.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansına katılmayacağını açıkladığının anımsatıldığı makalede, Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kaşıkçı konusundaki tutumları da hatırlatıldı.

    Makalede, "Şu anda kamuoyuna eksiksiz bir şekilde bir an önce hesap verme sorumluluğu Suudi hükümeti ve Veliaht Prensi Muhammed'e ait. ABD içinse Trump yönetimi, ABD'nin çıkarları kadar Amerikan değerlerini de konuşmalı" değerlendirmesi yer aldı.

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    Ayrıca, Washington Post gazetesi ABD Hazine Bakanlığından 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde Bakan Mnuchin'in ay sonunda Riyad'da düzenlenecek "Terörist Finansmanını Hedef Alma Merkezi" adlı terörle mücadele toplantısına katılmayı planladığını yazdı.

    Cemal Kaşıkçı
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
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    ABD-Suudi Arabistan ortaklığında geçen yıl kurulan "Terörist Finansmanını Hedef Alma Merkezi" oluşumunda Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan "Geleceğe Yatırım Girişimi" adlı konferanstan, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında olduğu önemli isimler çekilmişti.

    New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, Fox ve Bloomberg gibi önemli basın kuruluşları da "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferansın sponsorluğundan vazgeçmişti.

    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı, Steve Mnuchin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, ABD
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