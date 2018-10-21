ABD Kongresi üyeleri baskıyı artırıyor: Suudi Arabistan'a Magnitsky Yasası uygulansın

'BAĞIMSIZ ULUSLARARASI SORUŞTURMA LAZIM'
* Demokrat Parti'nin Connecticut Senatörü Richard Blumenthal: "Açıkça görülüyor ki, Suudiler zaman kazanmaya ve yaptıklarına bir kılıf hazırlamaya çalışıyor, ama bu durum cevap olmaktan çok yeni sorular doğuruyor. Uluslararası soruşturma, Birleşmiş Milletler'in (BM) de dahil olduğu meşru ve güvenilir yollarla yapılmalı ve Türklerin elinde olduğu belirtilen ses kayıtları kullanılmalı. Dünyanın, açık bir şekilde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı koruyup kollamak için elinden gelen her şeyi yapan Suudilerin yaptığı açıklamaya değil, uluslararası bir soruşturmanın sonuçlarına ihtiyacı var."
* Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı hakkında her gün farklı açıklamalar yapıyor. Suudilerin son yaptığı açıklamanın tutar bir yanı olmasını beklememeliyiz. Suudi Arabistan kendi soruşturmasını yürütüyor olabilir, ama ABD hükümeti Kaşıkçı cinayetinin faillerinin bulunması için yasaların gerektirdiği gibi Küresel Magnitsky Yasası kapsamında kendi bağımsız, güvenilir soruşturmasını yapmalı."
'TRUMP, MAGNITSKY YASASI'NA UYMALI'
'TÜM SİLAH SATIŞLARI ASKIYA ALINMALI'
* Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul: "Suudi Arabistan'a tüm askeri satışları, yardımı ve işbirliğini askıya almalıyız. Suudi Arabistan'ın bu yaptıklarının bedeli ağır olmalı."
* Colorado eyaleti Temsilcisi Mike Coffman: Trump yönetimi, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin daha güçlü bir tavır takınmalı. ABD ve tüm uluslararası toplum, Kaşıkçı cinayetini ve serseri milletlerin diplomatik misyonları işkence merkezi olarak kullanmasını kınamalı. Trump'ı Kongre'de daha fazla görüşmeler yapması için ABD'nin Suudi Arabistan'da elçiliğe vekalet eden maslahatgüzarını acilen geri çağırmaya davet ediyorum."
'MAFYA OPERASYONU GİBİ'
* Temsilciler Meclisinin New York Vekili Eliot Engel: "Suudi Arabistan'ın ilk günden beri birbiriyle çelişkili beyanatlar vermesinden dolayı bu son açıklaması da güvenilir değil. Trump yönetimi bir an önce Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili titiz ve şeffaf bir soruşturma talep etmeli."
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