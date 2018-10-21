ABD Kongresi üyeleri baskıyı artırıyor: Suudi Arabistan'a Magnitsky Yasası uygulansın

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'den siyasiler, Magnitsky Yasası uyarınca Suudi Arabistan'a soruşturma açılması ve yaptırım uygulanması için Trump'a yönelik baskıyı artırıyor.

ABD'de Başkanı Donald Trump Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ölümüne ilişkin Riyad'ın 'arbede' açıklamasını güvenilir bulup yaptırım uygulamaya yanaşmazken hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'den siyasilerin tepkisi sel oldu.

'BAĞIMSIZ ULUSLARARASI SORUŞTURMA LAZIM'

* Demokrat Parti'nin Connecticut Senatörü Richard Blumenthal: "Açıkça görülüyor ki, Suudiler zaman kazanmaya ve yaptıklarına bir kılıf hazırlamaya çalışıyor, ama bu durum cevap olmaktan çok yeni sorular doğuruyor. Uluslararası soruşturma, Birleşmiş Milletler'in (BM) de dahil olduğu meşru ve güvenilir yollarla yapılmalı ve Türklerin elinde olduğu belirtilen ses kayıtları kullanılmalı. Dünyanın, açık bir şekilde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı koruyup kollamak için elinden gelen her şeyi yapan Suudilerin yaptığı açıklamaya değil, uluslararası bir soruşturmanın sonuçlarına ihtiyacı var." © Sputnik / ‘ABD’nin yeni yaptırımları Rusya üzerinde ciddi bir etki yaratmayacak’

* Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı hakkında her gün farklı açıklamalar yapıyor. Suudilerin son yaptığı açıklamanın tutar bir yanı olmasını beklememeliyiz. Suudi Arabistan kendi soruşturmasını yürütüyor olabilir, ama ABD hükümeti Kaşıkçı cinayetinin faillerinin bulunması için yasaların gerektirdiği gibi Küresel Magnitsky Yasası kapsamında kendi bağımsız, güvenilir soruşturmasını yapmalı."

'TRUMP, MAGNITSKY YASASI'NA UYMALI'

© AFP 2018 / Brendan Smialowski ‘ABD ile Türkiye’nin stratejik ortak olmadığı şimdilerde daha net anlaşılıyor’ * New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Robert Menendez: "Ortak uluslararası baskı, Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı'nın ölümünü kabul etmeye zorladı. Magnitsky Yasası, kazalar için bir istisna taşımıyor. Kaşıkçı bir arbede sırasında ölmüş olsa bile bu cinayet için bir bahane olmaz. Kaşıkçı olayının sonuna gelinmedi. Uluslararası baskı sürdürülmeli. Kongre, Kaşıkçı olayının Magnitsky Yasası kapsamında soruşturulması için Trump'a mektup göndererek üzerine düşeni yaptı. Şimdi Trump, yasalara uymalı."

'TÜM SİLAH SATIŞLARI ASKIYA ALINMALI'

* Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul: "Suudi Arabistan'a tüm askeri satışları, yardımı ve işbirliğini askıya almalıyız. Suudi Arabistan'ın bu yaptıklarının bedeli ağır olmalı."

© REUTERS / BRIAN FRANK Senatör Graham: Veliaht Prens gitmeden Suudi Arabistan'la iş yapamayız

* Colorado eyaleti Temsilcisi Mike Coffman: Trump yönetimi, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin daha güçlü bir tavır takınmalı. ABD ve tüm uluslararası toplum, Kaşıkçı cinayetini ve serseri milletlerin diplomatik misyonları işkence merkezi olarak kullanmasını kınamalı. Trump'ı Kongre'de daha fazla görüşmeler yapması için ABD'nin Suudi Arabistan'da elçiliğe vekalet eden maslahatgüzarını acilen geri çağırmaya davet ediyorum."

'MAFYA OPERASYONU GİBİ'

© REUTERS / Cumhuriyetçi Senatör Graham: Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi 'açıklamasını' güvenilir bulmak çok zor ABD Temsilciler Meclisi Virginia Vekili Gerry Connolly: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması, neredeyse klasik bir mafya operasyonu gibi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı korumak için böyle bir kılıf uydurdular. Suudi konsolosluğunda böyle önceden tasarlanmış bir cinayet operasyonunun Veliaht Prens'in bilgisi ve onayı olmadan yapılma ihtimali yok. Kongre'de tüm taraflardan yeterli tepkivar, ama Trump'ın konuyu ele alış şekli en başından yetersiz."

* Temsilciler Meclisinin New York Vekili Eliot Engel: "Suudi Arabistan'ın ilk günden beri birbiriyle çelişkili beyanatlar vermesinden dolayı bu son açıklaması da güvenilir değil. Trump yönetimi bir an önce Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili titiz ve şeffaf bir soruşturma talep etmeli."