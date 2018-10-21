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    ABD Kongresi

    ABD Kongresi üyeleri baskıyı artırıyor: Suudi Arabistan'a Magnitsky Yasası uygulansın

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    ABD'de hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'den siyasiler, Magnitsky Yasası uyarınca Suudi Arabistan'a soruşturma açılması ve yaptırım uygulanması için Trump'a yönelik baskıyı artırıyor.

    ABD Temsilciler Meclisi
    © Flickr/ rj_schmidt
    Temsilciler Meclisi'nden Trump'a Kaşıkçı mektubu: Magnitsky yasası kapsamında araştırılsın
    ABD'de Başkanı Donald Trump Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ölümüne ilişkin Riyad'ın 'arbede' açıklamasını güvenilir bulup yaptırım uygulamaya yanaşmazken hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'den siyasilerin tepkisi sel oldu.

    'BAĞIMSIZ ULUSLARARASI SORUŞTURMA LAZIM'

    * Demokrat Parti'nin Connecticut Senatörü Richard Blumenthal: "Açıkça görülüyor ki, Suudiler zaman kazanmaya ve yaptıklarına bir kılıf hazırlamaya çalışıyor, ama bu durum cevap olmaktan çok yeni sorular doğuruyor. Uluslararası soruşturma, Birleşmiş Milletler'in (BM) de dahil olduğu meşru ve güvenilir yollarla yapılmalı ve Türklerin elinde olduğu belirtilen ses kayıtları kullanılmalı. Dünyanın, açık bir şekilde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı koruyup kollamak için elinden gelen her şeyi yapan Suudilerin yaptığı açıklamaya değil, uluslararası bir soruşturmanın sonuçlarına ihtiyacı var."

    ABD Başkanı Donald Trump- Rusya lideri Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    * Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker: "Suudi Arabistan, Kaşıkçı hakkında her gün farklı açıklamalar yapıyor. Suudilerin son yaptığı açıklamanın tutar bir yanı olmasını beklememeliyiz. Suudi Arabistan kendi soruşturmasını yürütüyor olabilir, ama ABD hükümeti Kaşıkçı cinayetinin faillerinin bulunması için yasaların gerektirdiği gibi Küresel Magnitsky Yasası kapsamında kendi bağımsız, güvenilir soruşturmasını yapmalı."

    'TRUMP, MAGNITSKY YASASI'NA UYMALI'

    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
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    * New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Robert Menendez: "Ortak uluslararası baskı, Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı'nın ölümünü kabul etmeye zorladı. Magnitsky Yasası, kazalar için bir istisna taşımıyor. Kaşıkçı bir arbede sırasında ölmüş olsa bile bu cinayet için bir bahane olmaz. Kaşıkçı olayının sonuna gelinmedi. Uluslararası baskı sürdürülmeli. Kongre, Kaşıkçı olayının Magnitsky Yasası kapsamında soruşturulması için Trump'a mektup göndererek üzerine düşeni yaptı. Şimdi Trump, yasalara uymalı."

    'TÜM SİLAH SATIŞLARI ASKIYA ALINMALI'

    * Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul: "Suudi Arabistan'a tüm askeri satışları, yardımı ve işbirliğini askıya almalıyız. Suudi Arabistan'ın bu yaptıklarının bedeli ağır olmalı."

    ABD'nin başkan aday adaylarından Lindsey Graham
    © REUTERS / BRIAN FRANK
    Senatör Graham: Veliaht Prens gitmeden Suudi Arabistan'la iş yapamayız
    'RİYAD BÜYÜKELÇİ VEKİLİ GERİ ÇAĞRILMALI'

    * Colorado eyaleti Temsilcisi Mike Coffman: Trump yönetimi, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin daha güçlü bir tavır takınmalı. ABD ve tüm uluslararası toplum, Kaşıkçı cinayetini ve serseri milletlerin diplomatik misyonları işkence merkezi olarak kullanmasını kınamalı. Trump'ı Kongre'de daha fazla görüşmeler yapması için ABD'nin Suudi Arabistan'da elçiliğe vekalet eden  maslahatgüzarını acilen geri çağırmaya davet ediyorum."

    'MAFYA OPERASYONU GİBİ'

    Lindsey Graham
    © REUTERS /
    Cumhuriyetçi Senatör Graham: Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Suudi 'açıklamasını' güvenilir bulmak çok zor
    * ABD Temsilciler Meclisi Virginia Vekili Gerry Connolly: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması, neredeyse klasik bir mafya operasyonu gibi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı korumak için böyle bir kılıf uydurdular. Suudi konsolosluğunda böyle önceden tasarlanmış bir cinayet operasyonunun Veliaht Prens'in bilgisi ve onayı olmadan yapılma ihtimali yok. Kongre'de tüm taraflardan yeterli tepkivar, ama Trump'ın konuyu ele alış şekli en başından yetersiz."

    * Temsilciler Meclisinin New York Vekili Eliot Engel: "Suudi Arabistan'ın ilk günden beri birbiriyle çelişkili beyanatlar vermesinden dolayı bu son açıklaması da güvenilir değil. Trump yönetimi bir an önce Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili titiz ve şeffaf bir soruşturma talep etmeli."

    Etiketler:
    Küresel Magnitsky Yasası, Magnitsky Yasası, Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti, ABD Kongresi, Donald Trump, Cemal Kaşıkçı, ABD
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