Bolton Moskova'da konuştu: Kaşıkçı konusunda laf dinlemek değil, gerçekleri öğrenmek istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev gibi yetkililerle görüşmeler yürüttü. Bolton'un temaslarını açıklamalar takip etti.

© Sputnik / Press Service of the Office of the Russian Security Council Patruşev ile Bolton, START-3'ün uzatılmasını konuştu

Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarının küresel petrol piyasası üzerinde etki yaptığını söyleyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Trump'ın bu kararından hem ABD hem de Rusya'nın istifade edeceğini öne sürdü.

Rus radyo istasyonu Ekho Moskvy'ye konuşan Bolton, ABD'nin kendi petrol üretimi ve ihracatını artırdığını belirtip şunları söyledi:

"İran'dan petrol çıkışının azalmasından Rusya da istifade edecektir. Petrol fiyatlarının yükselmesi, bir petrol ihracatçısı olarak Rusya'ya da yarayacaktır. Biz petrol üreticileri olarak faydasını göreceğiz, ama tabii zamanla piyasa dengeye kavuşacaktır."

İran'a yaptırımların davranışlarını değiştirmesi için maksimum baskı uygulamayı amaçladığını savunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, diğer yandan Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda ölümüne açıklık getirilmesini beklediklerini belirteek şöyle konuştu:

“Biz laf dinlemek değil, gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Öncelikle onun neden öldüğünü, onu kimin öldürdüğünü bilmemiz lazım. Bu sürecin tüm detaylarını bilmek istiyoruz…"

"Biz açıklık talep ediyoruz, bu görüşmeleri yürütüyoruz" diye ekleyen Bolton, diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında haziranda Helsinki'de yapılan baş başa zirvenin bir benzerinin daha düzenlenmesi ihtimalini 'mümkün' olarak değerlendirdi.

ABD'li şahin diplomatın iki ülke arasında 2011'de imzalanan ve 2021'de süresi dolacak olan Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nı (New START) uzatıp uzatmama konusunda Washington'ın nihai pozisyonunu henüz belirlemediğini söylediği de öğrenildi.

Rusya Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında da, Bolton ile Patruşev'in, İran'ın yanısıra silahsızlanma anlaşmalarını da görüştükleri belirtildi. Buna göre ABD'li ile Rus yetkili, Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararını ele aldı, ayrıca Suriye, Kuzey Kore ve uluslararası terörle mücadele konularını değerlendirdi.