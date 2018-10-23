Twitter ABD'li komplo teorisyeninin hesaplarını kapattı

JONES'UN TWİTTER'DA YENİ BİR HESAP AÇMASINA VE KAPATILAN HESABINA YENİDEN ERİŞİMİNE İZİN VERİLMEYECEK
Açıklamada, bu hesaplardan paylaşılan içeriklerdeki suistimal içeren davranışların, şirketin topluluk kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Jones'un, platformlarında yeni bir hesap açmasının ya da kapatılan hesapların yönetimini geri almasının mümkün olmadığı vurgulandı. Ancak konu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.
Öte yandan, PayPal, YouTube, Apple ve Spotify gibi diğer teknoloji şirketleri de, Alex Jones ile ilişkilendirilen hesapların, platformlarındaki hareketlerini sınırlandırma ya da yasaklama kararı aldı.
INFOWARS: AMAÇ SEÇİMLER ÖNCESİNDE SİTEYİ SABOTE ETMEK
Bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalarda silah kontrolüne karşı fikirleriyle tanınan Jones, Twitter ve diğer sosyal paylaşım platformlarında yaptığı paylaşımlarda; 2012 yılında ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan ve Sand Hook İlkokulu'nda çocukları hedef alan silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmişti. Saldırıdan 'kurtulanları' ise 'kriz aktörleri' olarak nitelendirmişti.
Jones'un Twitter'da yaklaşık 900 bin, Infowars hesabının ise yaklaşık 430 bin takipçisi bulunuyordu.
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