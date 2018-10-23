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16:02 23 Ekim 2018
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    Alex Jones

    Twitter ABD'li komplo teorisyeninin hesaplarını kapattı

    © AP Photo / Jose Luis Magana
    ABD
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    Sosyal paylaşım sitesi Twitter, komplo teorileriyle tanınan ABD'li internet ve radyo programcısı Alex Jones ve onun internet sitesi Infowars ile ilişkilendirilen 18 hesabı kapattığını duyurdu.

    Twitter
    © Sputnik / Alexandr Kryazhev
    Twitter'daki kullanıcıların takipçi sayıları azalabilir
    Şirketten yapılan açıklamada, eylül başında @realalexjones ve @infowars hesapları ile bu hesapların canlı video uygulaması Periscope'taki uzantılarının daimi olarak kapatıldığı doğrulandı.

    JONES'UN TWİTTER'DA YENİ BİR HESAP AÇMASINA VE KAPATILAN HESABINA YENİDEN ERİŞİMİNE İZİN VERİLMEYECEK

    Açıklamada, bu hesaplardan paylaşılan içeriklerdeki suistimal içeren davranışların, şirketin topluluk kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Jones'un, platformlarında yeni bir hesap açmasının ya da kapatılan hesapların yönetimini geri almasının mümkün olmadığı vurgulandı. Ancak konu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

    In this Thursday, Sept. 29, 2016, file photo, a woman holds up her cell phone before a rally with then presidential candidate Donald Trump in Bedford, N.H.
    © AP Photo / John Locher, File
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    Şirket yetkilileri, söz konusu hesaplar ile ilişkilendirilen diğer hesaplar hakkındaki şikayetleri de değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Söz konusu hesaplardan paylaşılan içeriklerin de topluluk kurallarını ihlal ettiği ya da bu hesapların, şirketin 'yasaklarını delmek' için kullanıldığı ortaya çıkarsa harekete geçileceği belirtildi.

    Öte yandan, PayPal, YouTube, Apple ve Spotify gibi diğer teknoloji şirketleri de, Alex Jones ile ilişkilendirilen hesapların, platformlarındaki hareketlerini sınırlandırma ya da yasaklama kararı aldı.

    INFOWARS: AMAÇ SEÇİMLER ÖNCESİNDE SİTEYİ SABOTE ETMEK

    AR-15 tüfeği
    © REUTERS / Eduardo Munoz
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    Infowars ise, ABD ara seçimlerine kısa bir süre kala alınan bu kararların amacının, siteyi sabote etmek olduğunu açıkladı.

    Bireysel silahlanmayla ilgili tartışmalarda silah kontrolüne karşı fikirleriyle tanınan Jones, Twitter ve diğer sosyal paylaşım platformlarında yaptığı paylaşımlarda; 2012 yılında ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan ve Sand Hook İlkokulu'nda çocukları hedef alan silahlı saldırının gerçekte yaşanmadığını iddia etmişti. Saldırıdan 'kurtulanları' ise 'kriz aktörleri' olarak nitelendirmişti.

    Jones'un Twitter'da yaklaşık 900 bin, Infowars hesabının ise yaklaşık 430 bin takipçisi bulunuyordu.

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    Etiketler:
    Twitter, Alex Jones'ın hesaplarını kapattı, Infowars, PayPal, Spotify, Twitter, Apple, YouTube, Alex Jones, ABD
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