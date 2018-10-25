ABD'de yeni bomba alarmı: Bu kez hedef Robert de Niro

ABD'li aktör Robert De Niro'ya ait olan restorana bırakılan şüpheli paket üzerine incelemelerde bulunan New York polisi bomba imha ekipleri, şüpheli paketi restorandan çıkardı.

CNN tarafından aktarılan habere göre, yoğun polis faaliyetleri sonucunda Manhattan'da birkaç cadde trafiğe kapatıldı.

Şüpheli paketin, Robert De Niro'nun sahibi olduğu bir restorana gönderildiği öğrenildi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli paketin bomba imha ekiplerince restorandan çıkarıldığı öğrenildi.

HAPPENING NOW: NYPD probes suspicious package sent to actor Robert De Niro in Manhattan https://t.co/6rxLk54ANU pic.twitter.com/PxXbTyZOLf — CBS News (@CBSNews) October 25, 2018

​ABD Başkanı Donald Trump'a muhalefetiyle de tanınan De Niro, Trump'ın kendi restoranlarına girmesini yasakladığını açıklamıştı. De Niro ayrıca, geçen haziran ayında düzenlenen 72. Tony Ödülleri'nde "Sadece bir tek şey söylemek istiyorum….tir Trump." ifadeleriyle Trump'a canlı yayında küfür etmişti.

Öte yandan, geçen birkaç günde, Hillary Clinton, eski ABd Başkanı Barack Obama, milyarder George Soros, eski CIA direktörü John Brennan ve eski başsavcı Eric Holder'a da içlerinde patlayıcı cihazlar bulunan paketler gönderilmişti.