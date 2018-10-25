‘Türkiye’nin S-400 alması, ABD ile savunma anlaşmalarını etkiler’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemlerini yerleştirmeleri durumunda bu adımın iki ülkenin savunma alanındaki ticareti için ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyardıklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağı açıklamasını değerlendiren ABD'li yetkili, Rus medyasına açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD kendini, Türkiye'nin güvenliğine ve Türkiye'nin kendini koruma imkanına sahip olmasına adadı. Uzun zaman boyunca, füze ve hava savunma konusunda Türkiye'yle birlikte çalışmak istediğimizi anlatmaya çalıştık. ABD, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alımını hayata geçirme planlarıyla ilgili ciddi endişeler duyduğunu net bir şekilde ortaya koydu".

"Daha önce de söylediğimiz gibi, NATO ülkelerinin, NATO sistemleriyle uyumlu askeri teçhizat almaları önemli" diyen yetkili, "Rus sistemi bu kritere uymuyor" diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, "Ayrıca S-400 alımı, potansiyel olarak CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme) yasası kapsamındaki eylemlere yol açabilir ve ABD'nin Türkiye'yle askeri ve teknik işbirliğini sürdürme imkânını ciddi biçimde etkileyebilir" dedi.