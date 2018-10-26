Kayıt
02:58 26 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Senatör Bernie Sanders

    Sanders'tan Suudi Arabistan'a desteğin durdurulması çağrısı: İşe Yemen'le başlayabiliriz

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 50

    ABD'de Vermont Eyaleti Senatörü ve Demokratların eski başkan aday adayı Bernie Sanders, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerine dikkati çekerek ABD'nin Yemen konusunda bu ülkeye verdiği desteği durdurması gerektiğini söyledi.

    Suudi Arabistan'ın Yemen'in Sada bölgesine düzenlediği hava saldırısında hedef alınan okul otobüsünde yaralanan çocuklar
    © REUTERS / Naif Rahma
    New York Times: Yemen'de çocukları yok eden bomba Amerikan yapımıydı, bu utanç verici
    Sanders, New York Times gazetesi için "Suudi Arabistan'a Yemen'de yardım etmeyi durdurmalıyız" başlığıyla kaleme aldığı makalede, "Kongre, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerine suç ortaklığımızı sona erdirmek için adım atmalı." çağrısında bulundu.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dikkati çeken Sanders, "Bu olay, ABD'nin acilen, Suudi Arabistan ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi ve Suudilere insan hakları ihlallerine devam etmeleri için açık çek vermediğini göstermesi gerektiğini gösteriyor. İşe, ABD'nin Yemen'deki iç savaşa verdiği desteği durdurmakla başlayabiliriz."  ifadelerini kullandı.

    Yemen'deki iç savaşın, sadece dünyanın en fakir ülkelerinden birinde insani bir felaket yaratmakla kalmadığını belirten Sanders, bu savaşa ABD'nin dahil olmasının, Kongrenin onayından geçmediğini ve bu nedenle de anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

    'SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'NİN BAŞLATTIĞI SAVAŞTA BİNLERCE SİVİL HAYATINI KYABETTİ'

    Sanders, 2015'te Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin, Yemen'de, Husilere karşı başlattığı savaşta, şimdiye kadar binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve çok daha fazlasının da evinden koparıldığını kaydetti.

    Başkent Sana'daki bir hastaneye yetersiz beslenmeden muzdarip çocuğunu getiren Yemenli bir baba
    © AFP 2018 / Mohammed HUWAIS
    BM: Yemen son 100 yılın en büyük kıtlık felaketi ile karşı karşıya
    Yemen'de, milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Sanders, ayrıca El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin de bu bölgede kendilerine alan açtığını belirtti.

    'ABD BU SAVAŞA KENDİNİ ÇOK KAPTIRDI'

    Sanders, Yemen'deki savaşın başlangıcından bu yana yüzlerce sivilin ABD yapımı bombalarla hayatını kaybettiğine işaret ederek, "ABD, bu savaşa kendini çok fazla kaptırdı. Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona bomba temin ediyoruz, bu bombaları kullanmadan önce uçaklarının yakıtını dolduruyoruz ve istihbari yardım sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    'TRUMP, KAŞIKÇI SORUSUNA BİLE ASKERİ HARCAMAYLA YANIT VERDİ'

    ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'a silah satışını tehlikeye atmak istemediğini belirten Sanders, "ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soruya bile Suudi Arabistan'ın askeri ekipmana 110 milyar dolar harcadığını söyleyerek karşılık verdi" ifadesini kullandı.

    'SUÇ ORTAKLIĞIMIZ BÜYÜDÜ'

    Suudi Arabistan'ın Yemen'in Sada bölgesine düzenlediği hava saldırısında hedef alınan okul otobüsünde yaralanan çocuklar
    © REUTERS / Naif Rahma
    ABD Senatörleri Pompeo'yu yalanladı: Yemen'de sivil kayıpları engellemek için tedbir alınmadı
    Sanders, şubat ayında, Amerikan ordusunun, Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonlara destek sağlamasını engelleyen bir yasa tasarısı sunduklarını ancak tasarının 44'e karşı 55 oyla reddedildiğini anımsatarak, "O zamandan sonra kriz daha da kötüye gitti ve bizim suç ortaklığımız daha çok büyüdü." görüşünü paylaştı.

    Gelecek ay tasarıyı tekrar gündeme getirmeyi planladığını ve bu sefer daha çok destekçisi olacağını belirten Sanders, "Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi, ABD'nin Suudi Arabistan'a 'kayıtsız şartsız destek vermeyeceğini' göstermesini gerekli kılıyor. Kongrenin harekete geçmesini, ABD'nin Yemen'deki katliama desteğini durdurmasını ve 'insan hayatının, silah üreticilerinin sağladığı kardan daha değerli' olduğu mesajı vermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'i bombaladı: En az 19 ölü, 10 yaralı
    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de 'hata' ile sivillerin vurulduğunu kabul etti
    Yemen'de koalisyon güçleri yine 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu: 14 ölü, 4 yaralı
    Etiketler:
    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Bernie Sanders, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Yemen, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Brezilya Moda Haftası'nda plaj defilesi
    Sao Paulo’da yaz havası estiren plaj modası defilesinden görüntüler
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet