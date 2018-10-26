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20:17 26 Ekim 2018
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    Florida'da yakalanan bombalı paket furyasının zanlısı Cesar Sayoc'un minibüsü

    ABD'deki bombalı paket furyasının zanlısı yakalandı

    © Fotoğraf : Twitter/@BNONews
    ABD
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    ABD'de Başkan Donald Trump'ın söyleminin hedefi haline gelen önemli kişi ve kurumlara patlayıcı düzenek gönderilmesi furyasının zanlısını yakalayan FBI, kimliğini 56 yaşındaki Cesar Sayoc olarak açıkladı.

    Police stand behind a crime scene tape near the mass shooting at the Pulse nightclub on in Orlando, Florida on June 12, 2016.
    © AFP 2018 / Mandel Ngan
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    Kasımdaki ABD Kongresi seçimlerine günler kala patlak veren Trump muhaliflerine bombalı paket gönderme furyasını soruşturan federal yetkililer, köken olarak Florida eyaletine odaklanmaları sonrası, bir zanlıyı kaladıklarını açıkladı.

    Zanlının kimliğini 1962 doğumlu Cesar Sayoc olarak açıklayan federal ajanlar, bunu başka gözaltıların takip edebileceğini söyledi.

    CUMHURİYETÇİ PARTİ ÜYESİ

    Cumhuriyetçi Parti'ye üye kaydı yaptırmış olan ve kalabalık bir suç sicili bulunan Cesar Sayoc, Fort Lauderdale yakınındaki Plantation bölgesinde yedek parça dükkanı AutoZone'un park yerinde yakalandı.

    OLAY YERİNDE PATLAMA OLDU

    Reuters'e konuşan iki görgü tanığı, operasyon sırasında kuvvetli bir patlama duyduklarını söyledi.

    MANİDAR ÇIKARTMALAR

    Olay yerinde Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in propogandasını yapan, Hillary Clinton'ı atış tahtasında hedef olarak gösteren, "CNN SUCKS" yazan çıkartmalarla kaplı, zanlıya ait beyaz bir minibüs vardı.

    Yerel TV kanalları, soruşturmacıların beyaz minibüsü mavi muşambayla örtmesinin ve kamyona koyup götürmesinin görüntülerini yayımladı.

    PROFİLİNDE YOK YOK

    Pek çok polis tarafından yakalanmış bir kişilik olan Sayoc, LinkedIn'deki hesabında kendini müteşebbis, rezevasyon ayarlayıcı, 'canlı eğlence sahibi' olarak tanıtıyor, 'International Gold Productions'ın sahibi olarak gözüküyor.

    Ancak 2012'de Miami'de iflas başvurusu yapmış olan Sayoc, o dönemde annesiyle yaşıyormuş ve tek malvarlığı olarak 1150 dolarlık vergi iadesi ile 2001 model Chevy Tahoe marka aracını göstermiş.

    13 PAKET GÖNDERİLDİ

    Florida'daki gözaltı, Trump muhaliflerine en az 13 bombalı paket gönderilmesinin ardından geldi. Bunlardan 2'si bugün ele geçirildi.

    Bugüne dek bombalı paketlerden hiçbir patlamadı, kimse zarar görmedi, ama bütün ABD diken üstünde durur hale geldi. 

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