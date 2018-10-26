ABD'deki bombalı paket furyasının zanlısı yakalandı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın söyleminin hedefi haline gelen önemli kişi ve kurumlara patlayıcı düzenek gönderilmesi furyasının zanlısını yakalayan FBI, kimliğini 56 yaşındaki Cesar Sayoc olarak açıkladı.

© AFP 2018 / Mandel Ngan ABD'de şüpheli paket olayları sürüyor: 11. paket Demokrat Parti senatörüne gönderildi

Kasımdaki ABD Kongresi seçimlerine günler kala patlak veren Trump muhaliflerine bombalı paket gönderme furyasını soruşturan federal yetkililer, köken olarak Florida eyaletine odaklanmaları sonrası, bir zanlıyı kaladıklarını açıkladı.

Zanlının kimliğini 1962 doğumlu Cesar Sayoc olarak açıklayan federal ajanlar, bunu başka gözaltıların takip edebileceğini söyledi.

CUMHURİYETÇİ PARTİ ÜYESİ

Cumhuriyetçi Parti'ye üye kaydı yaptırmış olan ve kalabalık bir suç sicili bulunan Cesar Sayoc, Fort Lauderdale yakınındaki Plantation bölgesinde yedek parça dükkanı AutoZone'un park yerinde yakalandı.

OLAY YERİNDE PATLAMA OLDU

Reuters'e konuşan iki görgü tanığı, operasyon sırasında kuvvetli bir patlama duyduklarını söyledi.

MANİDAR ÇIKARTMALAR

Olay yerinde Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in propogandasını yapan, Hillary Clinton'ı atış tahtasında hedef olarak gösteren, "CNN SUCKS" yazan çıkartmalarla kaplı, zanlıya ait beyaz bir minibüs vardı.

PHOTO: Van of the Florida man who is accused of sending letter bombs to Trump critics; his identity has not yet been released pic.twitter.com/SHG3UMoslZ — BNO News (@BNONews) October 26, 2018

Yerel TV kanalları, soruşturmacıların beyaz minibüsü mavi muşambayla örtmesinin ve kamyona koyup götürmesinin görüntülerini yayımladı.

The vehicle has now been covered with a blue tarp prior to being towed. pic.twitter.com/uv6xfQgYdG — Steve Herman (@W7VOA) October 26, 2018

PROFİLİNDE YOK YOK

Pek çok polis tarafından yakalanmış bir kişilik olan Sayoc, LinkedIn'deki hesabında kendini müteşebbis, rezevasyon ayarlayıcı, 'canlı eğlence sahibi' olarak tanıtıyor, 'International Gold Productions'ın sahibi olarak gözüküyor.

Ancak 2012'de Miami'de iflas başvurusu yapmış olan Sayoc, o dönemde annesiyle yaşıyormuş ve tek malvarlığı olarak 1150 dolarlık vergi iadesi ile 2001 model Chevy Tahoe marka aracını göstermiş.

13 PAKET GÖNDERİLDİ

Florida'daki gözaltı, Trump muhaliflerine en az 13 bombalı paket gönderilmesinin ardından geldi. Bunlardan 2'si bugün ele geçirildi.

Bugüne dek bombalı paketlerden hiçbir patlamadı, kimse zarar görmedi, ama bütün ABD diken üstünde durur hale geldi.