Koalisyon sözcüsü: DSG'ye sınırötesi saldırı düzenleyen Türkiye'yi ABD ile uyumlu hareket etmeye çağırıyoruz

Koalisyon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Kobani'ye obüs atışlarına tepki olarak DSG'nin IŞİD'e karşı operasyonlarını durdurduğunu teyit etti. 'Türkiye'nin sınırötesi saldırıları yüzünden' diyen ABD'li sözcü, Türkiye'ye askeri çabalarını ABD ile 'uyumlu hale getirmesi' çağrısında bulundu.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) "Türkiye Fırat'ın doğusunu vurmayı bırakana dek IŞİD'e karşı operasyonları durdurduk" duyurusunun ardından, kaolisyondan da açıklamalar geldi.

'HER İKİ TARAFLA TEMASTAYIZ'

IŞİD'le savaşan ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

"DSG, Türkiye'nin sınırötesi saldırılarına tepki olarak IŞİD'e karşı saldırı eylemlerini askıya aldı. Gerginliği düşürmek için hem Türkiye hem de DSG ile iletişim içindeyiz. Amaç, IŞİD'i yenmek için birlik içinde odaklanmamız."

The SDF temporarily suspended offensive actions against ISIS in response to cross border attacks by Turkey. We have been in communication w/both Turkey and the SDF to de-escalate the situation. Unity of focus on the defeat of ISIS is the Goal! — OIR Spokesman (@OIRSpox) 1 Kasım 2018

'TÜRKİYE'Yİ ANLIYORUZ, KOALİSYONUN AMACI DEĞİŞMEDİ'

​Erbil merkezli Kurdistan24'e de demeç veren Albay Sean Ryan, Türkiye'ye askeri çabalarını ABD ile uyumlu hale getirmesi çağrısında bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bağlamında, tüm askeri ortakları ve koalisyon üyelerini çabalarını aralarında senkronize hale getirmeye teşvik ediyoruz ki, üyelerimizin güvenli şekilde faaliyette bulunmaya devam etmelerini garanti altına alabilelim" diyen koalisyon sözcüsü şöyle devam etti:

"Türkiye'nin vatandaşlarının güvenliğine ilişkin endişelerini anlıyoruz. Bu arada koaliyonun amacı değişmemiştir: IŞİD'i kalıcı yenilgiye uğratmak, bunu sağlamanın en iyi yolu da birlikte çalışmak ve birlikte iletişim halinde olmaktır."

© Sputnik / Hikmet Durgun ABD Dışişleri'nden 'Kuzey Suriye'ye operasyon' açıklaması: Endişe verici

DSG'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) Washington Büro Şefi Bassam İshak, koalisyon ve NATO'nun saldırıları durdurması için Türkiye'ye baskı uygulaması çağrısında bulundu.

DSM yetkilisi 'Afrin'in ardından Suriye'nin doğusunun da Türkiye'ye terk edilmemesi, buna izin verilmemesi gerektiğinden' söz ederken, PYD'nin dış ilişkiler sorumlularından Abdülkerim Ömer de Brüksel'de basın toplantısı düzenleyip aynı çağrılarda bulundu.