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19:35 01 Kasım 2018
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    Suriye'deki ABD güçleri

    Koalisyon sözcüsü: DSG'ye sınırötesi saldırı düzenleyen Türkiye'yi ABD ile uyumlu hareket etmeye çağırıyoruz

    © AP Photo /
    ABD
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    Koalisyon, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Kobani'ye obüs atışlarına tepki olarak DSG'nin IŞİD'e karşı operasyonlarını durdurduğunu teyit etti. 'Türkiye'nin sınırötesi saldırıları yüzünden' diyen ABD'li sözcü, Türkiye'ye askeri çabalarını ABD ile 'uyumlu hale getirmesi' çağrısında bulundu.

    DSG
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    DSG: Türkiye Fırat'ın doğusunu vurmayı bırakana dek IŞİD'e karşı operasyonları durdurduk
    YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) "Türkiye Fırat'ın doğusunu vurmayı bırakana dek IŞİD'e karşı operasyonları durdurduk" duyurusunun ardından, kaolisyondan da açıklamalar geldi.

    'HER İKİ TARAFLA TEMASTAYIZ'

    IŞİD'le savaşan ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

    "DSG, Türkiye'nin sınırötesi saldırılarına tepki olarak IŞİD'e karşı saldırı eylemlerini askıya aldı. Gerginliği düşürmek için hem Türkiye hem de DSG ile iletişim içindeyiz. Amaç, IŞİD'i yenmek için birlik içinde odaklanmamız."

    'TÜRKİYE'Yİ ANLIYORUZ, KOALİSYONUN AMACI DEĞİŞMEDİ'

    ​Erbil merkezli Kurdistan24'e de demeç veren Albay Sean Ryan, Türkiye'ye askeri çabalarını ABD ile uyumlu hale getirmesi çağrısında bulundu.

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bağlamında, tüm askeri ortakları ve koalisyon üyelerini çabalarını aralarında senkronize hale getirmeye teşvik ediyoruz ki, üyelerimizin güvenli şekilde faaliyette bulunmaya devam etmelerini garanti altına alabilelim" diyen koalisyon sözcüsü şöyle devam etti:

    "Türkiye'nin vatandaşlarının güvenliğine ilişkin endişelerini anlıyoruz. Bu arada koaliyonun amacı değişmemiştir: IŞİD'i kalıcı yenilgiye uğratmak, bunu sağlamanın en iyi yolu da birlikte çalışmak ve birlikte iletişim halinde olmaktır."

    Suriye Menbiç ABD askeri araç
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    ABD Dışişleri'nden 'Kuzey Suriye'ye operasyon' açıklaması: Endişe verici
    DSM'DEN NATO VE KOALİSYONA ÇAĞRI

    DSG'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) Washington Büro Şefi Bassam İshak, koalisyon ve NATO'nun saldırıları durdurması için Türkiye'ye baskı uygulaması çağrısında bulundu.

    DSM yetkilisi 'Afrin'in ardından Suriye'nin doğusunun da Türkiye'ye terk edilmemesi, buna izin verilmemesi gerektiğinden' söz ederken, PYD'nin dış ilişkiler sorumlularından Abdülkerim Ömer de Brüksel'de basın toplantısı düzenleyip aynı çağrılarda bulundu.

    Etiketler:
    DSM, DSG, IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, Türkiye, Suriye, ABD
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