ABD halkı ara seçim için sandık başında

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamının ve 100 sandalyeli Senato'nun ise 35'inin yeniden şekilleneceği ara seçimler için seçmenler, doğu eyaletlerinden başlayarak sandıklara gitmeye başladı.

ABD'de son yılların en önemli ara seçimi olarak görülen Kongre ara seçimleri için birçok doğu eyaletinde yerel saatle 06.00'da oy verme işlemi başladı.

Eyaletlere göre farklılık gösterse de birçok eyalette seçmenler yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

American voters head to the polls to cast their ballot in the 2018 midterm elections



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Hafta içi olması ve tatil sayılmaması sebebiyle çok sayıda kişinin oyunu erken saatlerde kullanıp daha sonra işe gitmek zorunda olması kamuoyunda yine tartışmalara yol açtı. Bazı eyaletlerde seçmenler yasal olarak iş yerlerinden izin alma hakkına sahipken, bazı eyaletlerde böyle bir hak bulunmuyor.

This #ElectionDay won’t be the same freebie day as it's been during past elections. https://t.co/KisVtyfabM — USA TODAY (@USATODAY) 6 Kasım 2018

Öte yandan birçok eyalette ekim ayının farklı günlerinde başlayan ve düne kadar devam eden erken oy kullanma sürecinde seçmenlerin önceki yıllara göre daha fazla sandığa gittiği ortaya çıktı.

Çok sayıda seçmen sandığa giderek oylarını kullanırken milyonlarca seçmen de posta yoluyla uzaktan oy verdi.

Mevcut durumda Temsilciler Meclisi'nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor. Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların 49 üyesinin olduğu 100 sandalyeli Senato'da ise anketlere göre, Cumhuriyetçiler ağırlıklarını koruyacak.

Diğer yandan Kongre'nin yanı sıra ABD'nin 36 eyaletinin valisi de bugünkü seçimlerde yeniden belirlenecek.

Valilik seçimlerinde şu ana kadarki anketlerde Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar ise 10 eyalette önde gözüküyor. 9 eyalette ise yarışın yakın seyrettiği belirtiliyor. Özellikle Florida, Michigan, Iowa ve Ohio gibi eyaletlerdeki valilik seçimlerinin sonuçları merakla bekleniyor.