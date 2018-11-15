ABD'de, 'Rusya ile olası bir savaşı kaybetme riski' gündemde

ABD Kongresi’nin talimatıyla kurulan ulusal savunma stratejisi özel komisyonunun hazırladığı raporda, Washington’un askeri üstünlüğünün tehlikeli bir düzeye düştüğü, ülkenin Rusya ya da Çin ile bir çatışma halinde kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

© REUTERS / Maxim Shemetov Rus uzman Rusya ile ABD’nin arasında olası bir nükleer savaşın nasıl patlak verebileceğini anlattı

Defense News haber sitesinin metnini aktardığı raporda, böyle bir çatışmada ABD Silahlı Kuvvetleri’nin hem insan gücü, hem de askeri araç bakımından kabul edilemeyecek kadar yüksek kayıplara uğrayabileceği kaydedildi.

Raporda, “Eğer ABD Silahlı Kuvvetleri eş zamanlı olarak 2 veya daha fazla cephede savaşmak zorunda kalırlarsa yenilgi alma riski daha da yüksek olacak” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore’nin Seul’a saldırması gibi ABD için olumsuz sayılabilecek bir dizi olası senaryoyu da değerlendiren komisyon üyeleri, bu türden tehditlere başarılı bir şekilde karşı koymak için finansmanın arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanlar, ABD’nin genel olarak askeri üstünlüğünün şimdiden garantisi olmadığı ve bu durumun ülkenin güvenliği için ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Daha önce NATO’dan yapılan açıklamada Rusya ile savaş durumunda ittifak üyelerinin askeri teçhizat ve askeri birliklerin taşınması konusunda ciddi sorunlarla karşılaşacağı belirtilmişti.