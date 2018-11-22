ABD, Avrupa'ya NATO'nun ‘tam onayı' olan bir ordu kurması çağrısı yaptı

Sundland, AB'nin kendi silahlı kuvvetleriyle bu işin üstesinden gelebileceğine karar vermesinin durumu zorlaştırdığını belirtti.
'TABAN TABANA İKİ ZIT BAKIŞ AÇISI'
Sundland, ABD'nin Avrupa'dan "taban tabana zıt iki bakış açısı" gördüğünü, bazılarının küçük çatışmalarla sorunu çözme yanlısı olduğunu, bazılarının da istihbarat birimleri ve tam teşeküllü silahlı kuvvetlerin oluşturulmasını savunduğunu kaydetti.
Sundland, Washington'un NATO'yu finanse ettiğini ve Avrupa'dan "kendi kaynaklarıyla ne yapmak niyetinde" olduğu yönünde açıklama beklediğini belirten
'ÇİN VE RUSYA'DAN KORUNMAK İÇİN'
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın siber güvenliğin sağlanması da dahil, ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurması gerektiğini söylemişti. Macron'un önerisine Almanya Başbakanı Angela Merkel de destek vermişti.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de daha sonra, AB'nin askeri değil politik bir birlik olduğunu ve bu nedenle bir Avrupa ordusu kurmakla uğraşmadığını söylemişti.
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