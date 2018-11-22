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22:38 22 Kasım 2018
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    ABD - AB

    ABD, Avrupa'ya NATO'nun ‘tam onayı' olan bir ordu kurması çağrısı yaptı

    © AFP 2018 / str / belga
    ABD
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    ABD, Avrupa ülkelerinden kendi ordularını oluşturma planlarıyla ilgili pozisyonlarını netleştirmelerini talep etti.

    Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakkları Alt Komitesinde Türkiye'deki hukukun üstünlüğü görüşüldü. Toplantıya katılan AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin (fotoğrafta) bir konuşma yaptı.
    © AA / Dursun Aydemir
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    ABD'nin AB Daimi Temsilcisi Gordon Sundland, Avrupalı parlamenterlere hitaben yaptığı konuşmada "Bu bizim için çok hassas bir konudur. Biz sürekli ABD seçmenlerini ABD'nin neden kendi problemlerine rağmen, her yıl Avrupa'yı Rusya ve diğer dost olmayan güçlerden korumak için onlarca milyar dolar gönderdiğine ikna etmeye çalışıyoruz. Oysa, bu paralar ABD'nin kendi iç ihtiyaçlari için de harcanabilirdi" dedi.

    Sundland, AB'nin kendi silahlı kuvvetleriyle bu işin üstesinden gelebileceğine karar vermesinin durumu zorlaştırdığını belirtti.

    'TABAN TABANA İKİ ZIT BAKIŞ AÇISI'

    Sundland, ABD'nin Avrupa'dan "taban tabana zıt iki bakış açısı" gördüğünü, bazılarının küçük çatışmalarla sorunu çözme yanlısı olduğunu, bazılarının da istihbarat birimleri ve tam teşeküllü silahlı kuvvetlerin oluşturulmasını savunduğunu kaydetti.

    Sundland, Washington'un NATO'yu finanse ettiğini ve Avrupa'dan "kendi kaynaklarıyla ne yapmak niyetinde" olduğu yönünde açıklama beklediğini belirten

    Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    Daimi temsilci konuşmasını şöyle sürdürdü: "Madem, AB belli bir dereceye kadar kendi özerklik ve savunma yeteneklerini beyan etmek istiyor, o halde bunun NATO'nun tam onayıyla ve onun tamamlayıcısı olmasını umuyoruz, NATO'nun yerini almasını değil."

    'ÇİN VE RUSYA'DAN KORUNMAK İÇİN'

    Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın siber güvenliğin sağlanması da dahil, ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurması gerektiğini söylemişti. Macron'un önerisine Almanya Başbakanı Angela Merkel de destek vermişti.

    AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de daha sonra, AB'nin askeri değil politik bir birlik olduğunu ve bu nedenle bir Avrupa ordusu kurmakla uğraşmadığını söylemişti.

    Etiketler:
    Avrupa Ordusu, değerlendirme, onay, analiz, Avrupa Birliği (AB), NATO, Gordon Sundland, ABD
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