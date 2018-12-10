ABD'nin 716 milyar dolarlık savunma bütçesine 'delilik' demesinden bir hafta sonra, 750 milyar dolar harcamaya niyetlendi

3 Aralık'ta 'delilik' tweetini atmış olan Trump, 4 Aralık'ta Mattis, Temsilciler Meclisi ile Senato'nun Silahlı Hizmetler Komisyonu başkanlarıyla görüştü.
'MATTIS, TRUMP'I BAĞLADI'
Görüşmenin ikna seansına dönüştüğü belirtildi. Politico'ya konuşan Trump yönetiminden bir yetkili, "750'de karar kılındı. Mattis, Trump'la öğle yemeğinde işi garantiye aldı" dedi. Ancak olası rekor savunma bütçesiyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Trump'ın fikrini neyin değiştirdiği bilinmiyor. ABD Başkanı, 2020 için önerilen ve bu haliyle bile rekor kıran 733 milyar dolarlık savunma bütçesinde yüzde 5'lik indirime giderek 700 milyar dolar seviyesine inme niyetini açık etmişti. Savunma yetkilileri ise kendi önerdikleri rakamdan zerrece az olmasının 'risk yaratıp feci sonuçlara yol açabileceği' iddiasında bulundu.
'EN ÖLDÜRÜCÜ GÜÇ OLARAK KALMALIYIZ'
Bir savunma bakanlığı yetkilisi CNN'e şunları söyledi:
3 Aralık'ta Trump, bir yandan körüklediği silahlanma yarışına diğer yandan karşı çıkıp ABD-Çin-Rusya arasında görüşmeler yürütülmesini önermişti:
"Eminim gelecekte bir vakit Başkan Şi ile ben, Rusya Devlet Başkanı Putin'le de birlikte, büyük ve kontrol edilemez silahlanma yarışına dönüşmüş şeyi manalı şekilde nasıl durdururuz diye görüşmeye başlayacağız. ABD bu yıl 716 milyar dolar harcadı. Delilik!"
I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018
7 ÜLKENİN TOPLAMINA BEDEL
Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne göre (SIPRI) en büyük savunma bütçesine sahip ülke konumundaki ABD, halihazırda kendisinden sonra gelen 7 ülkenin toplam askeri harcamaları kadar harcama yapıyor.
SAĞLIK VE EĞİTİMDEN KISIP SİLAHLANMAYA
Geçen yıl genel bütçede çevre koruma, sağlık ve insani hizmetler, eğitima ayrılan para azalırken savunmaya ayrılan para yine arttı.
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