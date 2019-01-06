Trump: ABD savaş gemisine saldıran El Kaide liderini öldürdük

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ocak 2019
Yemen'in Aden şehri limanında demirlenen güdümlü füze taşıma kapasiteli bir Amerikan muhribi USS Cole (DDG-67) gemisine 12 Ekim 2000 tarihinde el-Kaide tarafından düzenlenen saldırıda 17 denizci ölmüş, 39'u ise yaralanmıştı.
Saldırı, patlayıcı yüklü bir teknenin USS Cole'a çarptırılması sonucunda gerçekleştirilmişti.
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