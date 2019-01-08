Dadının ‘uyuyor’ diyerek annesine teslim ettiği bebek ölü çıktı

ABD’nin Wisconsin Eyaletinde’de bir dadı, öldürdüğü bebeği anne babasına ‘uyuyor’ diyerek teslim etti.

© REUTERS / Adrees Latif ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha öldü

ABD medyasının polis kaynaklarına dayanarak aktardığına göre dadı Marissa Tietsort, 2 aylık erkek çocuğunun ölü olduğunu tespit etti ama bunu bildirmek yerine üzerine elbise giydirerek annesine geri verdi. Anne baba önce durumu fark etmedi ama bir süre sonra arabada giderken bebeğin nefes almadığını anladılar.

Polis, erkek bebeğin ailesine teslim edilmeden önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Dadı, bebeğin kendiliğinden öldüğünü iddia etse de adli tıp uzmanları, çocuğun kafasında sert cisimle oluşan 3 yara tespit ettiler. Gözaltına alınan Tietsort'a karşı kasten öldürmeden soruşturma başlatıldı.

Zanlı daha önce de çocuklara zarar vermekten suçlanmıştı. Daha önce Tietsort, baktığı 11 aylık bebeğin kafasında ciddi yaralanmalar tespit edildiğinde çocuğun koltuktan düştüğünü iddia etmiş ama doktorlar bu iddiayı reddetmişti.

Beş çocuk sahibi Tietsort'un altıncısına hamile olduğu ifade edildi.