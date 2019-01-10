ABD'li senatör Graham: Türkiye'nin endişeleri konusunda hassasım

Üç yıl önce, eski Savunma Bakanı Ashton Carter'ı ABD'nin PKK ile ilişkili olan YPG'ye verdiği destekten dolayı sorgularken, şimdi aynı gruba destek vermesinin sebebi sorulan Graham, YPG'nin ABD'ye IŞİD'İ yenme konusunda yardım ettiğini, ABD'nin kendisine yardım edenleri terk etmemesi gerektiğini savundu.
'YAKIN BİR ZAMANDA TÜRKİYE'YE GİDEBİLİRİM'
Graham, Türkiye'nin YPG'den kaynaklanan güvenlik endişesini anladığını dile getirerek "Türkiye'nin endişeleri konusunda hassas olduğunu" ileri sürdü.
Senatör Graham, sözlerini şöyle sürdürdü:
Graham ayrıca kendisine yöneltilen ABD'nin, güvenlik endişesi güden Türkiye'ye nasıl güvence verebileceği sorusuna, bunun cevabını vermenin zor olduğu anlamına gelen "Bu, nasıl yapabileceğimiz konusunda 64 bin dolarlık bir soru" yanıtını verdi.
GRAHAM'IN ÇELİŞKİLİ YPG TUTUMU
ABD Senatosunda düzenlenen oturumlarda 2015 ve 2017 yılları arasında defalarca PKK'nın Komünist-Marksist ideolojiye sahip bir terör örgütü olduğunu dile getiren Graham, YPG'nin PKK ile olan yakın ilişkisine dikkat çekmesiyle tanınmıştı.
GRAHAM'IN PAYLAŞIMINDAKİ 'KÜRT MÜTTEFİKLER' İFADESİ
Graham, son zamanlarda, YPG'ye destek veren açıklamalarıyla dikkati çekerek Türkiye'de tepki topladı. Özellikle Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çekilmek için IŞİD'in tamamen imha edilmiş olması, İran'ın boşalan yerlere yerleşmemesi ve "Kürt müttefiklerimiz" olarak tanımladığı YPG'nin korunması gibi şartların sağlanması gerektiğini savunmuştu.
Bunun ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Graham'ın kullandığı 'Kürt müttefikler' ifadesine ilişkin açıklama yapmış, "Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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