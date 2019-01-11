Bolton: Suriyeli Kürtlerin güvenliğini Rusya'yla görüşmeye hazırız

Bolton, "Böyle bir ihtiyaç olsa bunu Rusya'yla da konuşabiliriz" dedi.
Trump'ın danışmanı, Amerikan askerlerin Suriye'den çekilmesi bağlamında Rusya'nın, Kürtler ile Şam arasındaki ilişkilerin iyileşmesini memnuniyetle karşılayacağı tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.
Türkiye'nin bölgedeki olası harekatla ilgili endişelerini dile getiren Bolton, "(Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad rejimiyle ilgili de endişelerimiz var. Esad rejimine destek veren Suriye'deki İran güçleriyle ilgili de endişelerimiz var. Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol altına alabilecek Ruslarla da ilgili endişelerimiz var" diye konuştu.
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