Bolton: Suriyeli Kürtlerin güvenliğini Rusya'yla görüşmeye hazırız

© REUTERS / Ronen Zvulun Bolton: Umarım Türkiye ile görüşmeler iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar doğurur

Amerikan gazeteci Hugh Hewitt'e konuşan Bolton, "Biliyorsunuz ki, Kürtler çok zor durumdalar ve Başkan (Donald Trump), onların bize sadık olduğunu düşünüyor. Bunu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a da söyledi. Kürtlerin zarar görmeyeceğine emin olmalıyız. Türkiye ile görüştüğümüz konu bu" ifadelerini kullandı.

Bolton, "Böyle bir ihtiyaç olsa bunu Rusya'yla da konuşabiliriz" dedi.

Trump'ın danışmanı, Amerikan askerlerin Suriye'den çekilmesi bağlamında Rusya'nın, Kürtler ile Şam arasındaki ilişkilerin iyileşmesini memnuniyetle karşılayacağı tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin bölgedeki olası harekatla ilgili endişelerini dile getiren Bolton, "(Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad rejimiyle ilgili de endişelerimiz var. Esad rejimine destek veren Suriye'deki İran güçleriyle ilgili de endişelerimiz var. Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol altına alabilecek Ruslarla da ilgili endişelerimiz var" diye konuştu.