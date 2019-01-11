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23:52 11 Ocak 2019
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    ABD pasaportu

    ABD çocuk gelinler için binlerce pasaport başvurusunu onaylamış

    © Flickr/ clappstar
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanlığının, 2007- 2017 döneminde, çocuk yaştaki kişiler ile evlilikler yoluyla pasaport almak için yapılan binlerce başvuruyu onayladığı ortaya çıktı.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Associated Press (AP) ajansının ele geçirdiği hükümet verilerine göre, ABD'de son 10 yılda binlerce kişinin çocuk yaştaki kişilerle evlilikler yoluyla yaptığı pasaport başvuruları onaylandı.

    ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi'nin 2017'de hazırladığı raporda, 2007-2017 döneminde 5 binden fazla yetişkin, çocuk yaştaki eşleri için evlilik yoluyla pasaport başvurusu yaparken, 3 bine yakın çocuk da kendisinden büyük eşleri için pasaport başvurusunda bulundu.

    Çocuk yaştaki evlilikler nedeniyle en çok pasaport talebi Meksika'dan geldi. Bu ülkeyi Pakistan, Ürdün, Dominik Cumhuriyeti ve Yemen takip etti.

    Senato İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Wisconsin Eyaleti Senatörü Ron Johnson, söz konusu sayılara ilişkin "Bu bir problem teşkil ediyor. Bu kapatmamız gereken bir yasal boşluğu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

    'KOCAM İÇİN BEN BİR PASAPORTTUM'

    AP'ye konuşan bazı zorla evlendirilmiş kişiler, ABD'nin yumuşak evlilik yasaları ile ABD pasaportunun çekiciliği birleşince bu başvuruların arttığını savundu.

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    © Sputnik / Valeriy Melnikov
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    New York'ta büyüyen Pakistan asıllı Naila Amin, "Pasaportum hayatımı mahvetti. Pakistan'da 13 yaşında zorla evlendirildim ve 26 yaşındaki kocamın ABD'ye gelebilmesi için başvuruda bulundum. İnsanlar Amerika'ya gelebilmek için ölüyor. Ben onun (kocam) için bin pasaporttum" ifadelerini kullandı.

    ABD'de göçmen vizesi ve yeşil kart alabilmek için iki aşama oluyor. Başvurular, ABD Göçmen ve Vatandaşlık Ofisinde değerlendirildikten sonra Dışişleri Bakanlığının onayına sunuluyor.

    BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ YASAL

    ABD Göçmen ve Vatandaşlık Yasası kapsamında, yurt dışından evlilik yoluyla ABD'ye gelecek kişiler için bir yaş sınırı olmadığından, Dışişleri Bakanlığının söz konusu başvuruları onaylamasında yasal olmayan bir durum söz konusu değil.

    Başvuru aşamasında sadece, kişilerin kendi ülkelerindeki evliliklerinin kanuna uygun olup olmadığı ve ABD'de yaşayacakları eyaletteki yasallığı sorgulanıyor. Ancak ABD'nin göçmen sisteminin zorunlu evliliklere açık kapı mı bıraktığı ya da çocuk gelinler problemini doğurup doğurmadığı sorgulanıyor.

    Etiketler:
    Pasaport, Meksika, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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