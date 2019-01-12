Los Angeles'ta öğretmenler grevde

Öğretmenlerin bir ay boyunca yapılan görüşmelerde, sınıf sayısının arttırılarak, sınıflardaki öğrenci sayısının düşürülmesi, öğrencilere gerekli desteği verecek yeterli danışman, psikolog ve kütüphaneci sağlanması, okullarda tam zamanlı hemşire bulundurulması gibi taleplerine rağmen eyalet yönetimi tarafından geri adım atılmadı.
Kaliforniya Üniversitesi'nden ekonomist Sylvia Allegretto, 'En büyük tablo, 10 yıldan fazla bir süre boyunca eğitime, öğrenci sayısı arttıkça fonu keserken, vergi ve petrole büyük vergi indirimleri veren yasalardı' dedi.
Los Angeles'taki eğitim yetkilileri, grev yapan öğretmenlerin yerine, yüzlerce yedek öğretmen kullanarak öğrencilerin derse devam edebilmelerini planladıklarını bildirdi.
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