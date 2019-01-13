ABD basını, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini 'Amerikan kâbusu' diye niteledi

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rusya ile Çin arasında giderek güçlenen işbirliğinin ABD için en büyük tehdidi oluşturduğunu yazdı. NI, böyle bir birliğin gerçek bir ‘Amerikan kâbusuna’ dönüşebileceği uyarısını yaptı.

NI dergisinin analistleri, Washington'ın Moskova ile Pekin arasında giderek güçlenen işbirliğini hafife alarak ciddi bir hata yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

'NEREDEN NEREYE'

Yazıda, ABD'nin Soğuk Savaş döneminin ikinci yarısında SSCB ve Çin ile ayrı ayrı geliştirdiği ilişkilerin, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilere göre çok daha iyi durumda olduğu zamanların avantajını koruyamadığı belirtildi.

'RESMİ İTTİFAK YOK'

Rusya ile Çin arasında ilişkilerin yeterince iyi olmasına rağmen resmi bir ittifakın söz konusu olmadığını vurgulayan uzmanlar, Pekin'in Moskova ile birliğinin Washington ile yapılan ekonomik işbirliğini oldukça zayıflatabileceğine dikkat çekti.

'ÇİN RUSYA'YA EKONOMİK KALKAN OLMAZ'

Çin'in Rusya ile genel ekonomik işbirliğini derinleştirmeye oldukça meyilli olduğu kaydedilen makalede, ancak Pekin'in, Moskova'yı, Batı'nın baskısından, örneğin para transferlerini tamamen ulusal para birimleri üzerinden yapmak gibi önlemlerle korumayı göze almayacağı savunuldu.

'TRUMP'IN GÜLÜMSEYEN YÜZÜ EKSİK'

NI, Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai'nin 'Rusya Devlet Naşkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in birbirlerine gülümseyerek tokalaşma fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump'ın gülümseyen yüzünün eksik olduğu' yönündeki ifadelerini hatırlattı.

Çinli diplomat, Washington'la birlikte Moskova ile sürekli iki kutuplu çatışma halinde olmaktansa çok kutuplu dünyanın oluşumunu hızlandırmak için Rusya ve diğer ülkelerle çalışmanın Pekin'e daha çok yarar sağlayacağını belirtmişti.

© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua via AP 'Rusya ve Çin, ABD ile NATO'ya karşı koymak için Doğu Antantı kurdu'

'ABD YÖNETİMİ YÜZÜNDEN DAHA DA YAKINLAŞIYORLAR'

ABD'li analistlerin Rusya ile Çin arasında derin işbirliği olasılığına uzun süredir şüpheyle yaklaştıkları hatırlatılan yazıda, ABD'nin bilinçsizce Moskova ile Pekin'i birbirine yakınlaştıran adımlar attığı ifade edildi. Şimdi böyle bir yakınlığa nasıl yanıt vereceğinin Washington açısından 'en karmaşık meseleye' dönüştüğü dile getirildi.