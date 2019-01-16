Pentagon'un ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü Menbiç'te düzenlenen saldırıda 2 ABD askeri, 1 sivil çalışan, 1 sözleşmeli güvenlikçinin öldüğü doğrulandı.

Açıklamada, "Menbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, "İlk raporlar kayıpların bir patlamadan kaynaklandığını gösteriyor. Olay soruşturma altında." ifadesine yer verildi. AA muhabirine açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi söz konusu sözleşmeli personelin tercüman olduğunu ifade etti.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Pentagon: Menbiç'teki saldırıda 2 ABD askeri, 1 sivil çalışan, 1 sözleşmeli güvenlikçi öldü https://t.co/gwoiaJjhxj pic.twitter.com/1DmFgWRmmm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 16, 2019

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya gelen ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, basına yaptığı açıklamada, Menbiç'te Amerikan askerlerinin de öldüğü patlamaya ilişkin, "Savunma Bakanlığı adına duamız bugün Menbiç'teki saldırıda ölen ve yaralalan askerlerin aileleri ve takım arkadaşlarıyladır. Terörle mücadelemiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin terörü bitirme konusunda kararlılığını yineleyen Shanahan "Menbiç saldırısı Suriye'den çekilmeyi etkileyecek mi?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bendeki bilgilerde 5 ABD askerinin öldüğü, toplamda 20’yi bulduğu istikametinde bir haber. Bu olayı DEAŞ üstlendi. Ama anlaşılan o ki, buradaki Amerika’nın aldığı kararı etkileme anlamında olabilir. Ben Sayın Trump’ın bu noktadaki kararlılığını gördüğüm için bu tür bir terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Çünkü bir geri durma söz konusu olabilirse bu bir defa DEAŞ’ın zaferi olur. Biz tam aksine DEAŞ’ın üzerine ülkemizde dahil olmak üzere gitmeye devam edeceğiz. Biz DEAŞ’ı ve diğer terör örgütlerini o ülkede bitireceğiz. Suriye halkı bu teröristlerle iç içe yaşayamaz. 20 mil meselesi güvenli bölge olarak önümüzdedir. Hedefimiz bir an önce oradaki huzuru, Suriye’nin bütünlüğünü sağlayabilmektir” demişti.