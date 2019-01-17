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22:19 17 Ocak 2019
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    Donald Trump

    Trump: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

    © REUTERS / Yuri Gripas
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, "Düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

    Hipersonik 4202
    © Flickr /
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    Trump, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) gelerek, Bakanlığın Füze Savunma Durum İncelemesi Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton eşlik ederken, Pentagon'daki toplantıya çok sayıda üst düzey savunma yetkilisi ve komutan da katıldı.

    Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, füze savunma stratejisi üzerinden dünyaya mesajlar verdi.

    'İRAN'A MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

    İran'ın bu hafta başında bir uzay aracı fırlatma denemesi yaptığını ve başarısız olduğunu hatırlatan Trump, "Başarılı olsaydı İran'a kritik bilgiler sağlayacaktı. Kıtalararası Balistik Füze arayışlarında da kullanabilirlerdi. ABD'ye ulaşmaya yönelik herhangi bir kapasiteye müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

    İran ile nükleer anlaşmayı sona erdirmekle mucizevi bir iş yaptıklarını söyleyen Trump, İran'ın iki yıl öncekinden çok daha farklı bir ülke olduğunu, Tahran'ın ABD ile konuşmak istediğini öne sürdü.

    'SALDIRININ KAYNAĞI NE OLURSA OLSUN KARŞI KOYABİLECEĞİZ'

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Pompeo'dan İran'ın fırlattığı uzay aracına yorum: İran kıtalararası güdümlü füze peşinde
    ABD'nin rakiplerine karşı teknolojik anlamda her zaman önde olması gerektiğini vurgulayan Trump, "ABD, seyir füzelerinden hipersonik füzelere kadar tüm füze tiplerine karşı koruma sağlamak üzere pozisyonunu değiştiriyor" dedi.

    Trump, uzayı bir savaş alanı olarak gördüklerini, bu nedenle Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurduklarını aktararak, şunları söyledi:

    "Yeni bütçemde uzaya konuşlu bir füze savunma kademesine yatırım yapacağız. Bu yeni bir teknoloji. Nihayet itibarıyla bizim savunma ve tabii ki saldırı kapasitemizin son derece önemli parçaları olacaktır. Sistem izleme yapacak ve düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz".

    'ÖNCEDEN AVRUPA'DA ÇOK POPÜLERDİM'

    Trump, ABD'nin "çok zengin bir ülke" olduğunu belirterek, müttefik ve ortaklarına Washington'un sağladığı korumanın bedellerini artık ödemeleri talebinde bulunduğunu dile getirdi.

    İlk seçildiğinde Avrupa'da en popüler isimlerden biri olduğunu ileri süren Trump, NATO üyelerine yapmaları gereken savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunduğunu ve bu yüzden de Avrupa'da popülerliğini kaybettiğini söyledi.

    Trump, NATO harcamalarına ilişkin önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizerek, "Başkasının enayisi olamayız. Bu şekilde adlandırılmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

    PENCE: SURİYE'DEN IŞİD KALINTILARINI HİLAFETLERİNİ BİR DAHA KURAMAYACAKLARI ŞEKİLDE AYRILACAĞIZ

    Mike Pence
    © AA / Jonathan Ernst
    ABD Başkan Yardımcısı Pence: IŞİD’in halifeliği canlandırmasına izin vermeyeceğiz
    Trump'tan önce açılış konuşması yapan Başkan Yardımcısı Pence de önceki gün Münbiç'te bir patlama sonucu hayatını kaybeden ABD askerlerinin ailelerine başsağlığı diledi.

    Pence, Suriye'ye ilişkin "Askerlerimizi ülkeye getirirken, bunu IŞİD kalıntılarının bir daha asla şeytani ve katil hilafetlerini bir daha kuramayacak şekilde yapacağız" diye konuştu.

    SAVUNMA BAKANI VEKİLİ: FÜZE SAVUNMA DURUM İNCELEMESİNDE TEHDİTLER DİKKATE ALINDI

    Toplantıda konuşan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise Pentagon'un hazırladığı füze savunma inceleme belgesinin, tehditler dikkate alınarak hazırlandığına dikkati çekti.

    Çin ve Rusya'nın hipersonik uçak ve seyir füze teknolojileri üzerinde çalıştığını aktaran Shanahan, ABD'nin de teknolojik olarak bunlara karşı koymaya çalıştığını savundu.

    Shanahan, ABD'nin orta ölçekli füze sistemlerinden rahatsız olan Rusya ve Çin'in bu sistemlerin üstesinden gelecek teknolojiler üzerinde çalıştığını iddia ederek, "Sizin ne yaptığınızı görüyoruz ve ona göre adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    IŞİD, John Bolton, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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