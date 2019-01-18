The Atlantic dergisinden 'Trump görevden alınsın' çağrısı

ABD'nin önde gelen dergilerinden The Atlantic, yeni sayısının kapağında ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması çağrısı yaptı.
© REUTERS / Carlos Barria
Derginin mart ayı için hazırlanan sayısının kapağında İngilizce'de görevden alma anlamına gelen kırmızı renkte büyük harflerle 'IMPEACH' kelimesi yer aldı.
The Atlantic dergisinin kapağındaki alt başlıkta ise ''Kongre'nin başkanın hizmet etme yetisini muhakeme etme zamanı geldi.'' ifadesi kullanıldı.
POSTED: Our latest cover story, "Impeach Donald Trump" by @YAppelbaum https://t.co/olIrKAEayQ pic.twitter.com/uL7JEdktZk— The Atlantic (@TheAtlantic) January 17, 2019
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