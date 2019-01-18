ABD, Alaska’daki hava savunma sistemini genişletmeyi planlıyor

© REUTERS / Yuri Gripas Trump: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

Pentagon, ABD'nin füze savunması politikasıyla ilgili raporu yayınladı. Raporda, Alaska'da mevcut 44 adet Aegis füze savunma sistemine 20 sistemin daha ekleneceği ifade edildi.

Genişlemenin 2023'te başlatılması planlanıyor. Ayrıca radarların da iyileştirileceği kaydedildi.

Raporun metninde, "Tüm bu tedbirler, balistik füze tehdidi karşısında verimliliğin, güvenliliğin ve dayanıklılığın artmasına yol açacak" ifadesine yer verildi.

Füze savunma sistemlerinin uzaya yerleştirme olanağının da gözden geçirileceği belirtilen raporda, ayrıca yeni füze sistemlerinin geliştirileceği vurgulandı. Dış tehditleri önlemek için savunma ve saldırı imkanlarının birleştirilmesi gerektiği ifade edilirken yeni sistemlerin, düşman füzelerini uçuşun her aşamasında imha etme yeteneğine sahip olması gerektiği kaydedildi. Ayrıca F-35 Lightning savaş uçağına, düşmanın balistik füzelerini fırlatma anında imha etme yeteneğinin eklenmesi planlanıyor.

Geleneksel olarak Rusya'nın teğet geçilmediği raporda, Moskova'nın tanıttığı yeni füzeler için ‘sorun ve tehdit' nitelendirilmesi yapıldı. Ayrıca Rusya ve Çin, ABD'nin uzay uydularını tehdit eden anti-uydu teknolojiler geliştirmekle suçlandı.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation Rus ve ABD savaş uçakları, bu kez Alaska'da karşı karşıya geldi

Raporu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin her şehrini koruyacak hava savunma sistemini kuracaklarını kaydederek, "Bu hakkımızdan asla vazgeçmeyiz" dedi.

Hava savunma sistemi için yapılan harcamalara müttefik ülkelerin de katılması gerektiğini söyleyen Trump, "Biz aptal olamayız. Bize böyle demelerini istemiyoruz. Size şunu söyleyeyim, uzun yıllardır arkamızdan bizim için böyle diyorlardı ama bu değişecek" diye açıkladı.

Trump, ABD yapımı hava savunma sistemi ile onunla ilgili teknolojilerin ihracatının da Pentagon'un önceliklerinden biri olması gerektiğini vurguladı.

RUSYA'NIN TEPKİSİ

Sputnik'e konuşan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi üyesi İvan Teterin, ABD'nin bu planlarının Rusya'yla gerilimin tırmanmasının sürmesine yardımcı olduğunu belirterek, geliştirilen yeni seyir füzelerinin ve süpersonik silahların Rusya'nın savunma tedbiri olduğunu kaydetti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden Senatör Vladimir Cabbarov da ABD'nin, Rusya'yı silahlanma yarışına itmek istediğini ama Moskova'nın ona yanıt verecek yeni silah geliştirmeyi başardığını vurguladı.