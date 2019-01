ABD, Alaska’daki hava savunma sistemini genişletmeyi planlıyor

Pentagon, ABD'nin füze savunması politikasıyla ilgili raporu yayınladı. Raporda, Alaska'da mevcut 44 adet Aegis füze savunma sistemine 20 sistemin daha ekleneceği ifade edildi.

Genişlemenin 2023'te başlatılması planlanıyor. Ayrıca radarların da iyileştirileceği kaydedildi.

Raporun metninde, "Tüm bu tedbirler, balistik füze tehdidi karşısında verimliliğin, güvenliliğin ve dayanıklılığın artmasına yol açacak" ifadesine yer verildi.

Füze savunma sistemlerinin uzaya yerleştirme olanağının da gözden geçirileceği belirtilen raporda, ayrıca yeni füze sistemlerinin geliştirileceği vurgulandı. Dış tehditleri önlemek için savunma ve saldırı imkanlarının birleştirilmesi gerektiği ifade edilirken yeni sistemlerin, düşman füzelerini uçuşun her aşamasında imha etme yeteneğine sahip olması gerektiği kaydedildi. Ayrıca F-35 Lightning savaş uçağına, düşmanın balistik füzelerini fırlatma anında imha etme yeteneğinin eklenmesi planlanıyor.

Geleneksel olarak Rusya'nın teğet geçilmediği raporda, Moskova'nın tanıttığı yeni füzeler için ‘sorun ve tehdit' nitelendirilmesi yapıldı. Ayrıca Rusya ve Çin, ABD'nin uzay uydularını tehdit eden anti-uydu teknolojiler geliştirmekle suçlandı.