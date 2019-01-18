Blackwater kurucusu Prince: Suriye'den çekilen ABD'li askerlerin yerini alabiliriz

© AP Photo / Hussein Malla 'ABD, Suriye’de özel bir güvenlik şirketinin paralı askerlerini kullanıyor'

Fox Business kanalına demeç veren Prince, Washington'un Suriye'de kalmak için uzun vadeli stratejik yükümlülüğü bulunmadığını ve 'sonu gelmeyen savaşlara' nokta koyması gerektiğini söyledi.

'KÜRTLERİN KORUNMASI İÇİN SÖZLEŞMELİ ASKERLERE İHTİYAÇ VAR'

Bununla birlikte büyük bölümü Kürtlerden oluşan Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) atıfta bulunarak ABD'nin müttefiklerini terk etmesinin yanlış olacağını kaydeden Prince, onların korunması için sözleşmeli askerlerin ABD'li birliklerin yerini alabileceğini ifade etti.

'İRANLI VE SURİYELİ GÜÇLER KÜRTLERİ MAHVEDER'

Prince, sözleşmeli askerlere görev verilmemesi halinde ABD'nin müttefiklerinin İranlı ve Suriyeli güçler tarafından mahvedileceğinin de altını çizdi.

© REUTERS / Jonathan Erst Irak'ta sivilleri öldüren Blackwater çalışanlarıyla ilgili yeni karar

ABD'nin sivilleri katletmesiyle isim yapan özel güvenlik şirketlerinden Blackwater, Recoil dergisinin son sayısında 'Geliyoruz' ifadesi kullanılan bir ilan vererek, 'ABD çekileceği yerlere paralı asker mi gönderecek?' sorusunu gündeme getirmişti.

ABD ORDUSUNUN OPERASYONLARINA DESTEK SAĞLIYOR

Dünyanın en büyük özel güvenlik şirketlerinden biri olan Blackwater, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve CIA'in yüz milyonlarca dolar değerindeki ihalelerini alarak Afganistan ve Irak başta olmak üzere Amerikan ordusunun operasyonlarına destek kuvveti sağlıyor. 1997'de kurulan ve bünyesinde binlerce paralı asker bulunan şirket, 2006'dan beri Amerikalı diplomatlara da koruma sağlıyor.

2007'de Bağdat'ta Blackwater için çalışan bir grup korumanın pusuya uğradıklarını sanarak ateş açması sonucu 17 sivil hayatını kaybetmişti. Nisur Meydanı Olayı olarak bilinen bu olay dışında haklarında birçok işkence, kötü muamele, cinayet iddiası ve davası bulunuyor. PKK'da ele geçirilen ABD üretimi silahları örgüte verdiği iddia edilen şirket, kötü ününü gizlemek için 2009 yılında adını önce Xe Services, 2011'de ise Academi olarak değiştirmişti.