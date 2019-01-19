ABD basını: Rusya, nükleer silahlardan daha tehlikeli silahlara sahip, INF'den çekilmek hata olur

Washington merkezli Foreign Policy dergisi, Rusya'nın nükleer olmayan savaş başlığı taşıyan füzelerinin nükleer silahlardan daha ölümcül olduğunu belirterek, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmekle büyük bir hata yapacağını vurguladı.

Nükleer olmayan savaş başlığı taşıyan Rus füzelerine dikkat çekerek INF'yi bozmanın ABD'nin zararına olacağını yazan Foreign Policy, bunun Moskova'ya kara bazlı yeni füzeler geliştirme imkanı sunacağını kaydetti.

'SSCB GENELKURMAY BAŞKANI 1984'TE UYARMIŞTI'

INF imzalandığı tarihte tarafların nükleer olmayan savaş başlıkları taşıyan füzeleri yasaklama üzerine çok fazla düşünmediğini, bu füzelerin nükleer füzeler nedeniyle arka planda kaldığını belirten Foreign Policy, "Ancak bazı kesimler, yüksek hassasiyetli nükleer olmayan silahların nasıl bir potansiyele sahip olabileceğini anladı. SSCB Genelkurmay Başkanı Nikolay Ogarkov, 1984'te yaptığı açıklamada, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli füzelerin nükleer olmayan silahların yıkıcı gücünü ciddi şekilde artırabileceğini ve bunların nükleer silaha yakın bir etki yaratabileceğini söylemişti" ifadelerine yer verdi.

'INF'NİN BOZULMASI MOSKOVA'NIN ÖNÜNÜ AÇAR'

NATO'nun büyük bir kruz füzesi cephanesine sahip olduğunu da anımsatan Foreign Policy, "Rusya'nın Batı'dan yükselen tehdide karşı koymasının tek yolu, daha ölümcül nükleer olmayan füzeler geliştirmek. Moskova, bu teknolojiye sahip ve Washington'un INF'den çıkması, söz konusu teknolojiyi uygulamaya koymaya imkan sağlayacak" diye vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve ABD'nin dönem Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti. Anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.