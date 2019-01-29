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02:31 29 Ocak 2019
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    Donald Trump - Barack Obama

    Trump, Obama için "Bütün gün basketbol izliyordu" demiş

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ağırladığı ziyaretçilerine, eski Başkan Barack Obama hakkında, "Tüm gün sarayın yemek odasında oturup basketbol izlediği" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu ileri sürüldü.

    Eksen
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    Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki tavırları hakkında yeni iddialar ortaya attı.

    Gazetenin, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray görevlisine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Beyaz Saray ziyaretçilerine, Obama hakkında, "Burada (yemek odası) sadece oturup tüm gün basketbol izliyordu" şeklinde yorumlarda bulunduğu ileri sürüldü.

    İddialara göre Trump ayrıca, ziyaretçilere, Beyaz Saray'a taşındıklarında yemek odasının "kötü durumda bulunduğunu" ve "duvarında bir delik olduğunu" anlattı.

    Obama döneminde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise söz konusu iddiaları yalanladı. Obama'nın yemek odasını çok nadiren iş için kullandığını ve bu odada hiçbir zaman basketbol izlemediğini kaydeden yetkili, duvarda da herhangi bir delik olmadığını belirtti.

    TRUMP, BEYAZ SARAY'DAKİ SİNEKLERDEN DE ŞİKAYET ETMİŞ

    Beyaz Saray'da Trump-Romney görüşmesi
    © AP Photo / Carolyn Kaster
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    Gazetenin, aralarında Beyaz Saray çalışanları ve ziyaretçilerin de bulunduğu kaynaklara dayandırdığı haberinde ayrıca, Trump'ın, Beyaz Saray'ı gezdirdiği yüzlerce arkadaşı, milletvekili ve diğer kişilere buradaki fotoğraflar, tarihi belgeler, sanat eserleri ve göreve başladığı günden bu yana yaptığı değişiklikleri anlattığı ileri sürüldü.

    Trump'ın, bu sırada bazı banyo ve ofislerdeki sineklerden şikayetçi olduğu da aktarıldı.

    ESKİ BAŞKAN LİNCOLN'ÜN YATAK ODASINI DA GÖSTERİYORMUŞ

    Haberde, Trump'ın bu kişilere, ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün yatak odasını da gösterdiği belirtildi.

    Yatağının, Lincoln'ün boyuna göre kısa olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump'ın, "Burada nasıl uyumuş bilmiyorum. Aslında çok uzun bir adammış" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada, "Trump, Beyaz Saray'ın zengin tarihi ile gurur duyuyor" vurgusu yaptı.

    Trump'ın, Beyaz Saray'a taşınmadan önce binanın görünüşünü, kendisinin New Jersey'deki golf kulübü ile karşılaştırdığı ve burayı "gerçek bir çöplük" olarak nitelendirdiği iddia edilmişti. Trump ise böyle bir beyanatta bulunmadığını bildirmişti.

    Etiketler:
    Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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