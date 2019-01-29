Çalıştığı lüks evin asansöründe tüm hafta sonu boyunca mahsur kaldı

İtfaiyeciler, Pazartesi günü saat 10.00 sularında gelen bir acil çağrıya cevap veren ve hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, 2 gün boyunca asansörde mahsur kalan 53 yaşındaki kadını kurtarmayı başardı.
Daha sonra hastaneye kaldırılan Fortaliza'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Associated Press'in Stephens ailesinin açıklamasından aktardığına göre, Fortaliza'nın susuz kalmasına bağlı şikayetleri olduğu ancak, Weill Cornell hastanesinde tedavisine devam edildiği ve durumunun stabil olduğu ifade edildi.
'BAYAN FORTALİZA 18 YILDIR AİLEMİZİN DEĞERLİ BİR FERDİDİR'
Yetkililer, asansörde kalan hizmetli kadının Manhattan yarımadasında yer alan evin 2. ve 3. katları arasında sıkıştığını aktardı.
Stephens ailesinin olay yaşandığı sırada hafta sonu için şehir dışında olduğu ve evde çalışmakta olan Fortaliza haricinde kimsenin olmadığı belirtildi.
New York Times'ta yer alan habere göre, kazanın yaşandığı binaya New York Belediyesi'ne bağlı Binalar Dairesi tarafından asansörün incelenmesi bitene kadar binada ihlal yaşandığına dair bir işaret konuldu.
Nedeni tam olarak belirlenemeyen kazanın soruşturulmasına devam edildiği aktarıldı.
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