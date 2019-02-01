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07:06 01 Şubat 2019
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    Times Meydanı- New York

    Amerikalı yetişkinlerin yarısı kalp ve damar hastası

    © AFP 2018 / STAN HONDA
    ABD
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    Amerikan Kalp Birliği (AHA), ABD'de yetişkinlerin yaklaşık yarısının kalp ve damar rahatsızlığının bulunduğunu bildirdi.

    ABD bayrağı
    © AFP 2018 / GABRIELLE LURIE
    ABD'lilerin yüzde 69'u ülke geleceğinden endişeli
    AHA'nın son yayımlanan Kalp Hastalıkları ve Felç İstatistikleri raporuna göre, ABD'de 121,5 milyon yetişkinin koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, felç ya da yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıkları bulunuyor.

    Raporda, ABD'de kalp damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde daha önceki yıllarda düzenli olarak düşüş yaşandığı ancak son yıllarda bu rahatsızlıkların neden olduğu ölümlerde tekrar artış gözlemlendiğine dikkat çekildi.

    840 BİNDEN FAZLA KİŞİ KALP DAMAR HASTALIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

    2015 yılında ülke genelinde 836 binden fazla kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybederken bu rakam 2016 yılında 840 bini geçti.  Raporda, kardiyovasküler hastalıkların hem ABD hem dünya genelinde  ekonomik yükünün de son derece büyük olduğuna dikkat çekildi.

    ABD askerleri
    © AP Photo / Marco Di Lauro
    ABD ordusu obezite nedeniyle yeni asker bulmakta zorlanıyor
    Rapora göre kalp hastalığı, ABD'de 1 numaralı ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Yüksek tansiyon, diabet ve yüksek kolesterolün kontrol edilmesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile ise her 10 kardiyovasküler hastalıktan 8'inin önlenebileceği belirtildi.

    HER 20 KİŞİDEN 4'Ü OBEZ

    Her 10 yetişkinden 4'ünün ve her beş gençten birinin obez olduğuna dikkat çekilen raporda, obez yetişkinlerin yüzde 7,7'sinin ve gençlerin ise yüzde 5,6'sının aşırı kilolu olduğu ifade edildi.

    Raporda ayrıca, yetişkinlere günde en az 7 saat uyku tavsiyesinde bulunuldu.

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    Etiketler:
    Obezite, Kalp damar hastalığı, Amerikan Kalp Birliği (AHA), ABD
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