ABD yargısından tartışmalı karar: Gazeteci Marie Colvin'in kasten hedef alınıp öldürülmesinin sorumlusu Suriye hükümeti

Suriye'de cihatçılara tam destek veren cephenin sözcülerinin 2012'de Humus'ta oluşturduğu basın merkezinin roketle vurulması sonucu Marie Colvin'in ölmesiyle ilgili ABD'deki davada karar açıklandı. Federal yargıç 'Gazetecinin kasten hedef alınıp öldürülmesinin sorumlusu Suriye hükümeti, aileye 302 milyon dolar tazminat ödemeli' dedi.

© AP Photo / Özgür Suriye Polisi cihatçı çıktı, İngiltere yardımı durdurdu

Suriye'nin Humus kentinde cihatçıların faaliyetlerini takip eden Batılı gazetecilerin oluşturduğu basın merkezini vuran top ve roket ateşinde ABD'li deneyimli savaş muhabiri Marie Colvin ve Fransız foto muhabiri Remi Ochlik'in ölmesinden 7 yıl sonra ABD yargısı bir karar açıkladı.

'SAVAŞIN ANLAŞILMASI İÇİN CESUR ÇALIŞMALAR YAPAN GAZETECİ'

O sırada İngiliz gazetesi Sunday Times için çalışan Colvin'in ailesinin açtığı davaya bakan Washington DC'deki ABD'li federal yargıç Amy Berman Jackson, 'savaşların anlaşılması açısından elzem olan cesur çalışmalar ortaya koyan bir Amerikan vatandaşının kasten hedef alınarak öldürüldüğünü' ve 'bunun sorumlusunun Suriye devleti olduğunu' öne sürdü.

'6 YILLIK ARAŞTIRMA'

Dava, Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi'nin gazetecilerin ölümüyle ilgili 6 yıllık araştırmasının ardından açılmıştı.

Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi'nin mahkemeye verdiği dosyada, 'Suriye hükümet güçlerinin Humus'taki komutanlarının Colvin ile meslektaşlarının izini sürüp kasten öldürücü saldırı düzenlediğine dair kanıtlar sunduğu' ifade edildi.

The Times headline tomorrow — Marie Colvin was murdered by Assad pic.twitter.com/jdUvtImjz3 — kristyan benedict (@KreaseChan) 31 Ocak 2019

Suriye hükümeti dava başvurusuna yanıt vermediğinden, gıyapta yargılama yapıldı. Olayda basın merkezinde bulunan fotoğrafçı Paul Conroy, gazeteci Edith Bouvier ve 'medya aktivisti' Halid Ebu Salah da yaralanmıştı.

THE TIMES: KATİL ESAD

İngiliz gazetesi The Times, kararı başsayfanın göbeğinde "Sunday Times muhabiri Esad tarafından öldürüldü" başlığıyla duyurdu.

NYT: İLK KEZ BİR MAHKEME SAVAŞ SUÇUNDAN SORUMLU TUTTU

ABD'nin The New York Times gazetesi "Bir mahkeme ilk kez Suriye hükümetini bir savaş suçundan sorumlu tuttu" vurgusu yaptı.

For the first time, a court has held the Syrian government responsible for a war crime. A federal judge in Washington awarded $302.5 million in damages to the family of the journalist Marie Colvin. https://t.co/YuyETu9Ft0 — The New York Times (@nytimes) 1 Şubat 2019

Bağımsız yayın yapan The Intercept haber sitesi de "Karar, 7 yıllık savaşta ilk kez bir mahkemenin Esad hükümetine bağlı güçlerin kasten sivillere saldırmaktan sorumlu olduğunu ilan etmesi açısından önemli" dedi.

ESAD NE DEMİŞTİ?

2012'de gazetecilerin öldüğü Humus'ta cihatçılarla hükümet güçleri arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2016'da NBC'ye verdiği mülakatta da Marie Colvin gündeme gelmişti.

'SADECE VE SADECE KENDİSİ SORUMLU'

ABD'li gazeteciyi kasten hedef alıp ölümünden sorumlu olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Colvin hakkında daha önce Suriye'nin elinde hiçbir bilginin bulunmadığını savunan Esad şunları söylemişti:

"Savaş durumundaki Suriye'ye yasadışı ve gayrimeşru yollarla gelip teröristlerle birlikte çalıştı. Bu yüzden başına gelen her şeyden sadece ve sadece kendisi sorumlu."

Suriye hükümetinin bilgisi ve kanunları dahilinde Suriye’ye giren her insandan sorumlu olabileceğini, fakat Colvin'in kanunsuz girmesi nedeniyle başına gelenlerle Suriye hükümetinin ilgisinin olmadığını vurgulayan Devlet Başkanı, Colvin’in Humus’ta öldürüldüğü mevkiye düşen roketin kaynağının belli olmadığına da dikkat çekmişti.

Suriye ordusu tarafından hedef alındığı yönünde kimsenin bir kanıt olmadığının altını çizen Esad, şöyle devam etmişti:

© REUTERS / Ralph Orlowski 'Son 10 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü' 'YÜZLERCE GAZETECİ GİRDİ, HİÇBİRİNİ ÖLDÜRMEDİK'

"Her şeye rağmen Suriye’ye hükümetin izni olsun ya da olmasın giren ve teröristlerle birlikte çalışan yüzlerce gazeteci var. Suriye hükümeti, bunların hiçbirini öldürmedi. Yanısıra Suriye hükümetiyle çalışan, hükümeti destekleyen onlarca gazeteci de yine yaşamlarını yitirdi."

"Sonuç itibarıyla hiçbir savaş güzel değildir, savaş her koşulda katıksız kötüdür ve maalesef masum ve sivil insanlar da kurban gidebilir."