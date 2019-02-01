ABD yargısından tartışmalı karar: Gazeteci Marie Colvin'in kasten hedef alınıp öldürülmesinin sorumlusu Suriye hükümeti

'SAVAŞIN ANLAŞILMASI İÇİN CESUR ÇALIŞMALAR YAPAN GAZETECİ'
O sırada İngiliz gazetesi Sunday Times için çalışan Colvin'in ailesinin açtığı davaya bakan Washington DC'deki ABD'li federal yargıç Amy Berman Jackson, 'savaşların anlaşılması açısından elzem olan cesur çalışmalar ortaya koyan bir Amerikan vatandaşının kasten hedef alınarak öldürüldüğünü' ve 'bunun sorumlusunun Suriye devleti olduğunu' öne sürdü.
'6 YILLIK ARAŞTIRMA'
Dava, Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi'nin gazetecilerin ölümüyle ilgili 6 yıllık araştırmasının ardından açılmıştı.
Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi'nin mahkemeye verdiği dosyada, 'Suriye hükümet güçlerinin Humus'taki komutanlarının Colvin ile meslektaşlarının izini sürüp kasten öldürücü saldırı düzenlediğine dair kanıtlar sunduğu' ifade edildi.
The Times headline tomorrow — Marie Colvin was murdered by Assad pic.twitter.com/jdUvtImjz3— kristyan benedict (@KreaseChan) 31 Ocak 2019
Suriye hükümeti dava başvurusuna yanıt vermediğinden, gıyapta yargılama yapıldı. Olayda basın merkezinde bulunan fotoğrafçı Paul Conroy, gazeteci Edith Bouvier ve 'medya aktivisti' Halid Ebu Salah da yaralanmıştı.
THE TIMES: KATİL ESAD
İngiliz gazetesi The Times, kararı başsayfanın göbeğinde "Sunday Times muhabiri Esad tarafından öldürüldü" başlığıyla duyurdu.
NYT: İLK KEZ BİR MAHKEME SAVAŞ SUÇUNDAN SORUMLU TUTTU
ABD'nin The New York Times gazetesi "Bir mahkeme ilk kez Suriye hükümetini bir savaş suçundan sorumlu tuttu" vurgusu yaptı.
For the first time, a court has held the Syrian government responsible for a war crime. A federal judge in Washington awarded $302.5 million in damages to the family of the journalist Marie Colvin. https://t.co/YuyETu9Ft0— The New York Times (@nytimes) 1 Şubat 2019
Bağımsız yayın yapan The Intercept haber sitesi de "Karar, 7 yıllık savaşta ilk kez bir mahkemenin Esad hükümetine bağlı güçlerin kasten sivillere saldırmaktan sorumlu olduğunu ilan etmesi açısından önemli" dedi.
ESAD NE DEMİŞTİ?
2012'de gazetecilerin öldüğü Humus'ta cihatçılarla hükümet güçleri arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.
'SADECE VE SADECE KENDİSİ SORUMLU'
ABD'li gazeteciyi kasten hedef alıp ölümünden sorumlu olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Colvin hakkında daha önce Suriye'nin elinde hiçbir bilginin bulunmadığını savunan Esad şunları söylemişti:
"Savaş durumundaki Suriye'ye yasadışı ve gayrimeşru yollarla gelip teröristlerle birlikte çalıştı. Bu yüzden başına gelen her şeyden sadece ve sadece kendisi sorumlu."
Suriye hükümetinin bilgisi ve kanunları dahilinde Suriye’ye giren her insandan sorumlu olabileceğini, fakat Colvin'in kanunsuz girmesi nedeniyle başına gelenlerle Suriye hükümetinin ilgisinin olmadığını vurgulayan Devlet Başkanı, Colvin’in Humus’ta öldürüldüğü mevkiye düşen roketin kaynağının belli olmadığına da dikkat çekmişti.
Suriye ordusu tarafından hedef alındığı yönünde kimsenin bir kanıt olmadığının altını çizen Esad, şöyle devam etmişti:
"Her şeye rağmen Suriye’ye hükümetin izni olsun ya da olmasın giren ve teröristlerle birlikte çalışan yüzlerce gazeteci var. Suriye hükümeti, bunların hiçbirini öldürmedi. Yanısıra Suriye hükümetiyle çalışan, hükümeti destekleyen onlarca gazeteci de yine yaşamlarını yitirdi."
"Sonuç itibarıyla hiçbir savaş güzel değildir, savaş her koşulda katıksız kötüdür ve maalesef masum ve sivil insanlar da kurban gidebilir."
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