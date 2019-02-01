Kayıt
00:06 02 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Emilie Blachere, sevgilisi Remi Ochlik ile Marie Colvin'in 2012 yılında Humus'ta ölmelerinin 4. yıldönümüne denk gelen 22 Şubat 2016'da bu paylaşımda bulunmuştu.

    ABD yargısından tartışmalı karar: Gazeteci Marie Colvin'in kasten hedef alınıp öldürülmesinin sorumlusu Suriye hükümeti

    © Fotoğraf : Twitter/@EmilieBlachere
    ABD
    URL'yi kısaltın
    123

    Suriye'de cihatçılara tam destek veren cephenin sözcülerinin 2012'de Humus'ta oluşturduğu basın merkezinin roketle vurulması sonucu Marie Colvin'in ölmesiyle ilgili ABD'deki davada karar açıklandı. Federal yargıç 'Gazetecinin kasten hedef alınıp öldürülmesinin sorumlusu Suriye hükümeti, aileye 302 milyon dolar tazminat ödemeli' dedi.

    Özgür Suriye Ordusu Cerablus
    © AP Photo /
    Özgür Suriye Polisi cihatçı çıktı, İngiltere yardımı durdurdu
    Suriye'nin Humus kentinde cihatçıların faaliyetlerini takip eden Batılı gazetecilerin oluşturduğu basın merkezini vuran top ve roket ateşinde ABD'li deneyimli savaş muhabiri Marie Colvin ve Fransız foto muhabiri Remi Ochlik'in ölmesinden 7 yıl sonra ABD yargısı bir karar açıkladı.

    'SAVAŞIN ANLAŞILMASI İÇİN CESUR ÇALIŞMALAR YAPAN GAZETECİ'

    O sırada İngiliz gazetesi Sunday Times için çalışan Colvin'in ailesinin açtığı davaya bakan Washington DC'deki ABD'li federal yargıç Amy Berman Jackson, 'savaşların anlaşılması açısından elzem olan cesur çalışmalar ortaya koyan bir Amerikan vatandaşının kasten hedef alınarak öldürüldüğünü' ve 'bunun sorumlusunun Suriye devleti olduğunu' öne sürdü.

    Nusra
    © Fotoğraf : Twitter
    Suriye'de 'terörist' ilan ettiği silahlı grupları desteklediği ortaya çıkan Hollanda, yardım programını sona erdirdi

    '6 YILLIK ARAŞTIRMA'

    Dava, Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi'nin gazetecilerin ölümüyle ilgili 6 yıllık araştırmasının ardından açılmıştı.

    Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi'nin mahkemeye verdiği dosyada, 'Suriye hükümet güçlerinin Humus'taki komutanlarının Colvin ile meslektaşlarının izini sürüp kasten öldürücü saldırı düzenlediğine dair kanıtlar sunduğu' ifade edildi.

    Suriye hükümeti dava başvurusuna yanıt vermediğinden, gıyapta yargılama yapıldı. Olayda basın merkezinde bulunan fotoğrafçı Paul Conroy, gazeteci Edith Bouvier ve 'medya aktivisti' Halid Ebu Salah da yaralanmıştı.

    İdlib
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    ‘Batı basını, cihatçıların kontrolündeki İdlib'i Şam'ın saldırdığı barışçıl yerleşim birimi olarak lanse ediyor'

    THE TIMES: KATİL ESAD

    İngiliz gazetesi The Times, kararı başsayfanın göbeğinde "Sunday Times muhabiri Esad tarafından öldürüldü" başlığıyla duyurdu.

    NYT: İLK KEZ BİR MAHKEME SAVAŞ SUÇUNDAN SORUMLU TUTTU

    ABD'nin The New York Times gazetesi "Bir mahkeme ilk kez Suriye hükümetini bir savaş suçundan sorumlu tuttu" vurgusu yaptı. 

    Japon gazeteci Jumpei Yasuda, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında özür diledi.
    © REUTERS / Issei Kato
    Suriye'de 3.5 yıllık esaretin ardından serbest kalan Japon gazeteci, ülkesine verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi
    'KASTEN SİVİLLERE SALDIRMAKTAN SORUMLU İLAN EDİLDİ'

    Bağımsız yayın yapan The Intercept haber sitesi de "Karar, 7 yıllık savaşta ilk kez bir mahkemenin Esad hükümetine bağlı güçlerin kasten sivillere saldırmaktan sorumlu olduğunu ilan etmesi açısından önemli" dedi.

    ESAD NE DEMİŞTİ?

    2012'de gazetecilerin öldüğü Humus'ta cihatçılarla hükümet güçleri arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

    Ans Boersma
    © Fotoğraf : Twitter
    'Hollandalı gazeteci eski erkek arkadaşı olan terör zanlısına sahte evrak hazırlamaktan şüpheli'
    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2016'da NBC'ye verdiği mülakatta da Marie Colvin gündeme gelmişti.

    'SADECE VE SADECE KENDİSİ SORUMLU'

    ABD'li gazeteciyi kasten hedef alıp ölümünden sorumlu olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Colvin hakkında daha önce Suriye'nin elinde hiçbir bilginin bulunmadığını savunan Esad şunları söylemişti:

    "Savaş durumundaki Suriye'ye yasadışı ve gayrimeşru yollarla gelip teröristlerle birlikte çalıştı. Bu yüzden başına gelen her şeyden sadece ve sadece kendisi sorumlu."

    polis, olay yeri inceleme, saldırı vs.
    © AA /
    Suriyeli aktivist ve gazeteci kızı İstanbul'da öldürüldü
    'HİÇBİR KANIT YOK'

    Suriye hükümetinin bilgisi ve kanunları dahilinde Suriye’ye giren her insandan sorumlu olabileceğini, fakat Colvin'in kanunsuz girmesi nedeniyle başına gelenlerle Suriye hükümetinin ilgisinin olmadığını vurgulayan Devlet Başkanı, Colvin’in Humus’ta öldürüldüğü mevkiye düşen roketin kaynağının belli olmadığına da dikkat çekmişti.

    Suriye ordusu tarafından hedef alındığı yönünde kimsenin bir kanıt olmadığının altını çizen Esad, şöyle devam etmişti:

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
    © REUTERS / Ralph Orlowski
    'Son 10 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü'
    'YÜZLERCE GAZETECİ GİRDİ, HİÇBİRİNİ ÖLDÜRMEDİK'

    "Her şeye rağmen Suriye’ye hükümetin izni olsun ya da olmasın giren ve teröristlerle birlikte çalışan yüzlerce gazeteci var. Suriye hükümeti, bunların hiçbirini öldürmedi. Yanısıra Suriye hükümetiyle çalışan, hükümeti destekleyen onlarca gazeteci de yine yaşamlarını yitirdi."

    "Sonuç itibarıyla hiçbir savaş güzel değildir, savaş her koşulda katıksız kötüdür ve maalesef masum ve sivil insanlar da kurban gidebilir."

    Etiketler:
    NBC, The Intercept, The Times, The New York Times, Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi, Sunday Times, Beşar Esad, Halid Ebu Salah, Edith Bouvier, Paul Conroy, Amy Berman Jackson, Remi Ochlik, Marie Colvin, Washington DC, ABD, Humus, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
    Karikatür
    'ABD, Türkiye'nin Venezüella'yla altın ticaretini incelemeye aldı'
    İnfografik
    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet