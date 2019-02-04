İngiliz rapçi, ABD'de göçmenlik bürosu tarafından gözaltına alındı

"21 Savage" sahne adını kullanan İngiltere vatandaşı rap müzik sanatçısı Sha Yaa Bin Abraham-Joseph'in, Atlanta şehrinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.
Sanatçının vize süresinin dolduğunu belirten Cox, 2005'te ülkeye yasal yollardan giren Abraham-Joseph'in 2014'te uyuşturucu suçundan hükmü de bulunduğunu kaydetti.
Grammy-nominated rapper 21 Savage arrested by ICE, faces deportation https://t.co/hT4ztP6Jve pic.twitter.com/lIU71DYA1M— Reuters Top News (@Reuters) 4 Şubat 2019
Abraham-Joseph, ABD'li rap müzik sanatçısı Post Malone ile kaydettikleri "Rockstar" adlı single ile gelecek hafta yapılacak 61. Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ve "Yılın Rap Performansı" kategorilerinde ödüle aday olmuştu.
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