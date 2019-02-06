Trump'ın konuşmasına rakibi Gabbard'ın davetiyle Suriyeli Kürt lider de katıldı

Kongre'deki Birliğin Durumu konuşmasına, Demokrat Parti'nin başkan aday adayı Tulsi Gabbard'ın davetiyle Suriyeli Kürt liderlerden İlham Ahmed de katıldı. Türkiye'de 2 yıl hapis yattıktan sonra ekimde serbest bırakılan rahip Andrew Brunson da katılımcılar arasındaydı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümetin açılmasının ardından nihayet Kongre'de yapabildiği Birliğin Durumu (SOTU) konuşması dışardan davet edilen isimlerle de dikkatleri üzerinde topladı. İçlerinde özellikle Türkiye'yi ilgilendiren isimler vardı.

2 YIL ÖNCE ESAD'LA GÖRÜŞÜP MÜESSES NİZAMA MEYDAN OKUDU

2020'deki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Partili Trump'a karşı yarışacak Demokrat Parti adayı olmak için adaylığını açıklamış olan Tulsi Gabbard, 2 yıl önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmüş olması, Esad yönetimine atfedilen kimyasal silah suçlamalarını sorgulaması, ABD'nin Suriye'ye müdahalesine ve genelde Amerikan müdahaleciliğine karşı çıkmasıyla tanınıyor.

© REUTERS / Rodi Said AP'ye konuşan İlham Ehmed: Suriye hükümet güçleri Menbiç cephe hattında bekliyor

Son dönemde ana akım medya tarafından 'Rusya yanlısı', 'Kremlin maşası' olmakla suçlanan Gabbard, bir hamle daha yaptı.

GABBARD: EHMED BARIŞ SAVUNUCUSU

Demokrat Parti'nin Hawaii milletvekili, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi'nin (DSM) Eşbaşkanı İlham Ehmed'i SOTU'da misafir edeceğini duyurdu. Kadın başkan aday adayı, Suriyeli Kürtlerin kadın liderinden 'Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelenin liderlerinden biri ve barışın güçlü bir savunucusu' diye söz etti.

Later tonight I'll welcome Syrian Kurdish leader, Ilham Ahmed, Co-President of the Syrian Democratic Council, as my guest to the State of the Union address. She has been a leader in the fight against ISIS in Syria, and a strong advocate for peace. — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 5 Şubat 2019

Gabbard, şu ifadeleri de kullandı:

"Suriye'den birliklerimizi çabuk ve sorumlu şekilde geri getirmeliyiz. Başkan Trump'ın açıkladığı Suriye'den alelacele çekilme, Kürtleri, sürekli kendilerine saldırmakla ve onların uzun zamandır kotrol ettiği toprakları işhgal etmekle tehdit eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katliamı karşısında korunmasız bırakabilir."

© AFP 2018 / Timothy A. CLARY ABD'deki 2020 başkanlık seçiminin demokrat aday adayı Gabbard: Esad ile görüştüğüme pişman değilim

​Trump'ın Suriye'den çekilme ve DSG'nin kontrolündeki topraklar dahil Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge kurma planlarıyla ilgili iki haftadır Washington'da temaslarda bulunan İlham Ehmed'in geçen hafta Washington'daki International Hotel'de Trump'la karşılaşıp ayaküstü sohbet etmesi ve kendisinden sözler alması, medayada geniş yer bulmuştu.

'TUHAF BİR İKİLİ'

Ardından DSM Eşbaşkanı, SOTU'da hazır bulundu, ama bunu ABD Başkanı'nın olası rakibinin davetiyle yaptı. Dolayısıyla medyada Tulsi Gabard ile İlham Ehmed'in 'tuhaf bir ikili' oluşturduğuna dair yorumlar da yapıldı.

BRUNSON DA 'ARTI BİR'

ABD’de Kongre üyeleri, başkanların Ulusa Sesleniş konuşmalarına yanlarında bir kişiyi daha götürebiliyor. Kongre üyeleri, yanlarında götürecekleri 'artı 1' olarak genellikle dikkat çekmek istedikleri siyasi konuları gündemde tutmalarını sağlayacak kişileri seçiyor.

Bu bağlamda, Türkiye'de iki yıl tutuklu yargılanması Ankara ile Washington arasındaki en büyük krize vesile olan Evanjelik rahip Andrew Brunson da SOTU'da hazır bulundu. Evanjelik kimliğiyle tanınan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in serbest bırakılması için ağırlığını koymuş olduğu Brunsoni Trump’ın konuşmasına, memleketi Kuzey Carolina’yı temsil eden Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis’in davetiyle katıldı.