Trump'ın gecesinde alkışlar Pelosi'ye gitti

Trump'ın 2. Birliğin Durumu konuşmasına Demokrat Partili kadınlar damga vurdu. Meksika Duvarı projesini bloke eden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ı 's..tir git' diye yorumlanan bir şekilde alkışladı. Bembeyaz giyinen kadın vekiller, ABD'li kadınların oy hakkının 100. yıldönümünü birbirlerini alkışlayarak kutladı.

ABD Başkanı'nın Kongre'de alt ve üst kanatların katılımıyla yaptığı Birliğin Durumu (SOTU) konuşması, bu kez kasımdaki ara seçimlerden zaferle çıkan Demokrat Parti'nin kadın siyasetçilerinin eylemleriyle tarihe geçti.

Başkan Donald Trump'a Meksika duvarı projesinin finansmanına onay almak için federal hükümeti kapatmasına pabuç bırakmayarak yenilgi tattıran ilk siyasi olan Nancy Pelosi, sosyal medyaya göre SOTU'nun da yıldızı oldu.

ABD tarihindeki en uzun federal hükümet kapanması sonrası, Trump, ulusa seslenişinde alışıldık kutuplaştırıcı söylemini bir kenara bıraktı.

Trump'ın 80 dakikalık konuşmasında 'işbirliğinin, uzlaşmanın, ortak menfaatlerle kamu yararının sınırsız potansiyelini kucaklama' çağrısı yapmasını, arkasında oturan Temsilciler Meclisi Başkanı gayet alaycı bir şekilde ödüllendirdi.

Kendisine dönen Trump'ın gözünün içine bakarken yüzüne müstehzi bir ifade konduran Pelosi'nin 'toplumsal uzlaşı' çağrısını alkışlama biçimi de sosyal medyada 's..tir git' alkışı olarak değerlendirildi.

Komedyen Patton Oswalt adını 's..tir git alkışlaması' (f**k you clap) koyarken, diğerleri de bunun 'çağı betimleyen ikonik görüntü' olduğu yorumunu yaptı, yılların Demokrat Partili kadın siyasetçisini #resistor etiketiyle övdü.

Pelosi the Gawd with the most pettiest and sarcastic clap possible. We stan a queen #SOTU pic.twitter.com/5FahnpDaJZ — BG From the Bottom of the Map (@GhostFaceSigma) February 6, 2019

Through a single clap, Speaker Pelosi tells Trump she’s going to dog walk him. Iconic picture for the ages. pic.twitter.com/ooP8DYGU2m — Eugene Gu, MD (@eugenegu) February 6, 2019

© REUTERS / Maduro'dan Trump ve Sanchez'e uyarı: Irak'taki gibi elleriniz kana bulanır, yeni Vietnam'ı yaşarsınız

Başkan 80 dakika boyunca konuşurken Pelosi'nin sürekli metni okuması da spekülasyona neden oldu. Özellikle söz İran'a yönelik tarihin en sert yaptırımlarına geldiğinde, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın kağıtları haşır haşır çevirmesi, Trump'ın metin dışı sözler mi ettiği tartışması yarattı.

Kimisi, Pelosi'nin Rusya'nın ABD seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in raporunun bir kopyasını önceden elde ettiği esprisini yaptı.

Nancy Pelosi has an advance copy of the Mueller report 👇 #SOTU #SOTU2019 pic.twitter.com/Eaoc56ep4n — Shannon Watts (@shannonrwatts) February 6, 2019

Pelosi'nin 'poker suratını' bozmamak ve kahkahayı basmamak için kağıtları karıştırdığını düşünenler de vardı.

I see Speaker Nancy Pelosi’s strategy tonight:



Read the paper copy of Trump’s script when you know you can’t hold your poker face. — Jason K. Morrell (@CNNJason) February 6, 2019

​Demokrat Parti'nin parlayan yıldızı Alexandria Ocasio-Cortez'in başını çektiği Temsilciler Meclisi'ndeki ilerici kanattan kadın vekiller de ABD'li kadınların oy kullanma hakkını kazanmasının 100. yıldönümüne dikkat çekmek için bembeyaz giyinerek SOTU'ya katıldı.

Trump her zamankinden daha fazla sayıda kadının bugün çalışma hayatında yer aldığını söylediğinde ayağa kalkan 'beyazlı kadınlar' birbirlerine beşlik çakıp kendilerini alkışladı.

🇺🇸 A group of female Democratic lawmakers wore white to President #Trump's State of the Union address Tuesday night to celebrate the 100th anniversary of American women gaining the right to vote. They gave themselves a standing ovation when Trump noted… https://t.co/DVHeU118jB pic.twitter.com/wFtJfBej0P — FRANCE 24 English (@France24_en) 6 Şubat 2019

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