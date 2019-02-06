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17:11 06 Şubat 2019
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    Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi konusunda hükümetin kapalı kaldığı dönemde polemiğe girmekten geri durmadığı Demokrat Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin, 'intikam politikasının terk edilmesi' çağrısı yapan Trump'ı alkışladığı anlardan bir kare de kinaye olarak yorumlandı.

    Trump'ın gecesinde alkışlar Pelosi'ye gitti

    © REUTERS / Doug Mills
    ABD
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    Trump'ın 2. Birliğin Durumu konuşmasına Demokrat Partili kadınlar damga vurdu. Meksika Duvarı projesini bloke eden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ı 's..tir git' diye yorumlanan bir şekilde alkışladı. Bembeyaz giyinen kadın vekiller, ABD'li kadınların oy hakkının 100. yıldönümünü birbirlerini alkışlayarak kutladı.

    ABD Başkanı'nın Kongre'de alt ve üst kanatların katılımıyla yaptığı Birliğin Durumu (SOTU) konuşması, bu kez kasımdaki ara seçimlerden zaferle çıkan Demokrat Parti'nin kadın siyasetçilerinin eylemleriyle tarihe geçti. 

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    Başkan Donald Trump'a Meksika duvarı projesinin finansmanına onay almak için federal hükümeti kapatmasına pabuç bırakmayarak yenilgi tattıran ilk siyasi olan Nancy Pelosi, sosyal medyaya göre SOTU'nun da yıldızı oldu.

    ABD tarihindeki en uzun federal hükümet kapanması sonrası, Trump, ulusa seslenişinde alışıldık kutuplaştırıcı söylemini bir kenara bıraktı.

    Trump'ın 80 dakikalık konuşmasında 'işbirliğinin, uzlaşmanın, ortak menfaatlerle kamu yararının sınırsız potansiyelini kucaklama' çağrısı yapmasını, arkasında oturan Temsilciler Meclisi Başkanı gayet alaycı bir şekilde ödüllendirdi.

    Kendisine dönen Trump'ın gözünün içine bakarken yüzüne müstehzi bir ifade konduran Pelosi'nin 'toplumsal uzlaşı' çağrısını alkışlama biçimi de sosyal medyada 's..tir git' alkışı olarak değerlendirildi.

    Komedyen Patton Oswalt adını 's..tir git alkışlaması' (f**k you clap) koyarken, diğerleri de bunun 'çağı betimleyen ikonik görüntü' olduğu yorumunu yaptı, yılların Demokrat Partili kadın siyasetçisini #resistor etiketiyle övdü.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlık sarayı önünde halka hitap etti
    © REUTERS /
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    TRUMP KONUŞTU, PELOSİ OKUDU

    Başkan 80 dakika boyunca konuşurken Pelosi'nin sürekli metni okuması da spekülasyona neden oldu. Özellikle söz İran'a yönelik tarihin en sert yaptırımlarına geldiğinde, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın kağıtları haşır haşır çevirmesi, Trump'ın metin dışı sözler mi ettiği tartışması yarattı.

    Kimisi, Pelosi'nin Rusya'nın ABD seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in raporunun bir kopyasını önceden elde ettiği esprisini yaptı.

    Pelosi'nin 'poker suratını' bozmamak ve kahkahayı basmamak için kağıtları karıştırdığını düşünenler de vardı.

    New Mexico, Albuquerque'den milletvekili seçilen yerli kadın siyasetçi Deb Haaland'ın kutlamalar sırasında dağılan saçlarını kızı Somah düzeltti.
    © REUTERS / Brian Snyder
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    BEYAZLI KADINLAR

    ​Demokrat Parti'nin parlayan yıldızı Alexandria Ocasio-Cortez'in başını çektiği Temsilciler Meclisi'ndeki ilerici kanattan kadın vekiller de ABD'li kadınların oy kullanma hakkını kazanmasının 100. yıldönümüne dikkat çekmek için bembeyaz giyinerek SOTU'ya katıldı. 

    Trump her zamankinden daha fazla sayıda kadının bugün çalışma hayatında yer aldığını söylediğinde ayağa kalkan 'beyazlı kadınlar' birbirlerine beşlik çakıp kendilerini alkışladı.

    Etiketler:
    alkış, alkışlama, siktir git, siktir, Birliğin Durumu (SOTU) konuşması, Beyazlı Kadınlar, Temsilciler Meclisi, Demokrat Parti, ABD Kongresi, Alexandria Ocasio-Cortez, Nancy Pelosi, Donald Trump, ABD
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