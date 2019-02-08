ABD Hazinesi'nden Türk vatandaşı Evren Kayakıran'a yaptırım

BBC Türkçe'nin aktardığına göre 39 yaşındaki Evren Kayakıran, 2013 — 2015 yılları arasında Tahran yönetiminin nükleer silah programı nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların etrafından dolaşmakla suçlanıyor.

ABD Hazinesi'nin açıklamayla ilgili Twitter mesajında, "ABD Hazine Bakanlığı bir Türk vatandaşına defalarca İran'a yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle ve çalışanlarına yasadışı eylemlerde bulunma talimatları verdiği için yaptırım uygulama kararı almıştır" dendi.

Treasury sanctions Turkish national as foreign sanctions evader for repeated violations of U.S. sanctions against Iran, including directing staff to commit and cover up these illegal acts: https://t.co/AnSnjQx0sP — Treasury Department (@USTreasury) February 7, 2019

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında Kayakıran'ın 2013 yılında motor imalatçısı Elsim şirketinin başında bulunduğu ve o yıl şirketin ABD merkezli Kollmorgen şirketine satıldığı ifade ediliyor.

ABD Hazinesi, şirketin ABD'li bir şirkete satılmasıyla yaptırımlara uyma zorunluluğunun ortaya çıktığını belirtiyor ve Evren Kayakıran'ın bu gelişmeden haberdar olmasına rağmen İran ile iş yapmaya devam ettiğini söylüyor.