NASA'nın İkizler Deneyi astronotu, senatörlüğe adaylığını açıkladı

ABD Donanmasında görev alan ve NASA'dan emekli olan Kelly, Twitter ve YouTube'da yayımladığı bir videoda, "Halkı ve Arizona eyaletini önemsiyorum. Bu ülkeyi önemsiyorum ve bu nedenle de ABD Senatosu için seçim kampanyası başlatmaya karar verdim" ifadesini kullandı.

Demokrat Partiden aday olacak Mark Kelly, Başkan Donald Trump yönetimine atıfta bulunarak, "Particilik, kutuplaşma, seçim kampanyalarındaki hileler ve şirket paraları siyasetimizi mahvetti ve bizi böldü. Ülkenin ve hayatın her kesiminde insanları bir araya getirmeye ihtiyaç duyacağız." ifadelerini kullandı.

'ASTRONOTLUKTAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

Aynı zamanda 2011'deki bir silahlı saldırının hedefi olduktan sonra emekli olan Arizona'nın eski Temsilciler Meclisi Üyesi Gabrielle Giffords ile evli olan Kelly, "Astronotluktan çok şey öğrendim. Donanma pilotluğundan çok şey kazandım. Mühendis olarak birçok problemi çözmeyi öğrendim, ancak hayattan öğrendiğim şey, politikayı insanların hayatını daha iyi hale getirmek için nasıl kullanacağınız?" diye konuştu.

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV Uzayda bir yıl: Korniyenko ve Kelly Dünya'ya döndü

Beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatör McCain, 25 Ağustos 2018'de yaşamını yitirmişti. McCain'in ölümünün ardından Cumhuriyetçi eski Temsilciler Meclisi Üyesi Martha McSally, senatörün 2020'ye kadarki görev süresini tamamlamak üzere bu göreve getirilmişti.

NASA'NIN 'İKİZLER DENEYİ'

İnsan vücudunun uzun süreli uzay seyahatlerine vereceği tepkileri ölçmek isteyen NASA, bundan yaklaşık iki yıl önce ilginç bir deneye imza atmıştı. Uzay ajansı, Scott Kelly ve Mark Kelly isimli tek yumurta ikizi astronotlardan birisini (Scott Kelly) tam 1 yıllık bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermiş ve sonrasında vücudundaki değişiklikleri inceleyerek ikiz kardeşi Mark Kelly'yle karşılaştırmıştı.