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01:06 14 Şubat 2019
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    Mark Kelly ve ikizi Scott Kelly

    NASA'nın İkizler Deneyi astronotu, senatörlüğe adaylığını açıkladı

    © NASA.
    ABD
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    ABD'li astronot Mark Kelly, geçen yıl hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain'den boşalan koltuk için 2020'deki seçimlerde Demokrat Partiden aday olacağını duyurdu.

    NASA Astronotu Scott Kelly’nin 4 Mart 2015 tarihinde Moskova’nın doğusunda bulunan Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’ndeki(GCTC) Soyuz simülatöründe çekilmiş fotoğrafı.
    © NASA. Bill Ingalls
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    ABD Donanmasında görev alan ve NASA'dan emekli olan Kelly, Twitter ve YouTube'da yayımladığı bir videoda, "Halkı ve Arizona eyaletini önemsiyorum. Bu ülkeyi önemsiyorum ve bu nedenle de ABD Senatosu için seçim kampanyası başlatmaya karar verdim" ifadesini kullandı.

    Demokrat Partiden aday olacak Mark Kelly, Başkan Donald Trump yönetimine atıfta bulunarak, "Particilik, kutuplaşma, seçim kampanyalarındaki hileler ve şirket paraları siyasetimizi mahvetti ve bizi böldü. Ülkenin ve hayatın her kesiminde insanları bir araya getirmeye ihtiyaç duyacağız." ifadelerini kullandı.

    'ASTRONOTLUKTAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

    Aynı zamanda 2011'deki bir silahlı saldırının hedefi olduktan sonra emekli olan Arizona'nın eski Temsilciler Meclisi Üyesi Gabrielle Giffords ile evli olan Kelly, "Astronotluktan çok şey öğrendim. Donanma pilotluğundan çok şey kazandım. Mühendis olarak birçok problemi çözmeyi öğrendim, ancak hayattan öğrendiğim şey, politikayı insanların hayatını daha iyi hale getirmek için nasıl kullanacağınız?" diye konuştu.

    Mikhail Kornienko
    © AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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    Beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatör McCain, 25 Ağustos 2018'de yaşamını yitirmişti. McCain'in ölümünün ardından Cumhuriyetçi eski Temsilciler Meclisi Üyesi Martha McSally, senatörün 2020'ye kadarki görev süresini tamamlamak üzere bu göreve getirilmişti.

    NASA'NIN 'İKİZLER DENEYİ'

    İnsan vücudunun uzun süreli uzay seyahatlerine vereceği tepkileri ölçmek isteyen NASA, bundan yaklaşık iki yıl önce ilginç bir deneye imza atmıştı. Uzay ajansı, Scott Kelly ve Mark Kelly isimli tek yumurta ikizi astronotlardan birisini (Scott Kelly) tam 1 yıllık bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermiş ve sonrasında vücudundaki değişiklikleri inceleyerek ikiz kardeşi Mark Kelly'yle karşılaştırmıştı.

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    Etiketler:
    İkizler Deneyi, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ABD Senatosu, John McCain, Scott Kelly, Mark Kelly, ABD
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