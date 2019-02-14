Usain Bolt'un varisi minik atlet: 100 metreyi 13 saniyede koştu

Dünyanın en hızlı adamı olarak anılan Jamaikalı Usain Bolt'un atletizm kariyerini noktalamasının ardından pistlerdeki ‘yeni varisi' belli oldu. ‘Blaze the Great' (Büyük Alev) lakaplı yedi yaşındaki minik atlet Rudolph Ingram Jr, ABD'de geçen hafta 100 metreyi 13.48 saniyede koştu.

USA Today ve New York Post gazeteleri Rudolph için ‘Uçan yıldız', ‘durdurulamayan viral atlet' yorumunu yaptı.

'Geleceğin Usain Bolt'u' yakıştırması yapılan minik atletin Instagram'da 350 binden fazla takipçisi var. Rudolph, kendisini '7 yaşında. 3 X Amerikan Amatör Atletizm Şampiyonu, Heisman (Amerikan futbolu) kupası sahibi, Fitness modeli, 100 metre şampiyonu" diye tanımlıyor.

FUTBOLA DA MERAKLI

Kariyerini noktaladıktan sonra futbol sahalarına transfer olan Bolt gibi Rudolph da bu oyuna meraklı. Rudolph bu yeteneğiyle NBA yıldızı LeBron James ve Amerikan futbol ligi takımlarından Tampa Bay Buccaneers'ın da dikkatini çekti.

Tam dört yaşındayken spora başlayan minik atletin babası Ralph Ingram, "O birçokları için bir süper yıldız. Ama benim için bir bebek. Ben onun menajeri, kameramanı, antrenörü ve bahşiş almayan Uber şoförüyüm. Benim bahşişim onu mutlu ve yaptığı şeyi sevdiğini görmek" diyor. Oğlunun kazanma hırsına sahip olduğunu vurgulayan baba, onun normal bir hayat sürmesini istediğini de belirtiyor.

REKORLARIN SAHİBİ BOLT

Usain Bolt, 100 metre yarışlarında son üç dünya rekorunun sahibi. 2009'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki 9.58'lik süresi ise en iyi derecesi oldu. Bolt, kariyerini noktaladığı İngiltere'deki 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metreyi 9.95 saniyede koştu.