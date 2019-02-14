Apple, Suudi Arabistan'ın kadınların seyahatini engelleyen uygulamasını inceleyecek

Suudi Arabistan'ın geliştirdiği ve erkeklerin kadınların yaşamlarını kontrol etmelerine izin veren 'Absher' uygulamasının Apple tarafından inceleneceği açıklandı.

Apple yöneticisi Tim Cook, NPR ile söyleşisinde Absher uygulamasından haberi olmadığını fakat inceleyeceklerini duyurdu.

Cook'un açıklaması ABD'de Demokrat Partili Senatör Ron Wyden'ın Apple ve Google'dan bu uygulamayı kaldırmalarını talep etmesinin ardından geldi.

RT MacTrast: Apple CEO Tim Cook said he was not aware of the Absher app, a Saudi government app that allows men to track female family members, but he will investigate. #applenews https://t.co/QlHtgherDO pic.twitter.com/fXD9iL7P0g — Applesource (@applesource_uk) February 13, 2019

​Konuyla ilgili açık bir mektup yayınlayan Wyden, "Suudi monarşisinin kadın haklarını kısıtlamaya çalışmasının haber değeri yok ama Amerikan şirketleri Suudi hükümetinin erkek egemen sistemine hizmet etmemeli" dedi.

'Absher' adındaki uygulama, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı genel servisleri ve e- devlet sitesindekine benzer hizmetleri kapsıyor.

Suudi Arabistan vatandaşları bu portal aracılığıyla pasaport başvurusu, doğum sertifikası ve araç kaydı yaptırabiliyor. Ancak uygulama, Suudi Arabistan'daki kadınların erkeklerin izninde ve kontrolünde seyahat etmelerine de olanak sağlıyor.

Zira birkaç yıl önce geliştirlien ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama eşleri, kız kardeşleri veya kız çocukları ülkeyi terk etmek istediğinde erkeğe bildirim gönderiyor.

"Absher has been designed & developed with special consideration to security & privacy of user's data & communication. So, you can safely browse your profile or your family members, or labors working for you." More than a million downloads on @GooglePlay pic.twitter.com/pdKyU2WWtO — Lindsey Barrett (@LAM_Barrett) February 11, 2019

© AP Photo / Nariman El-Mofty Suudi Arabistan’da kadınlar boşandıklarını mesajla öğrenecek

​Uygulamayı inceleyen Insider sitesine konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü ise "Bu tür uygulamalar kadınlara karşı ayrımcılık da dahil olmak üzere insan hakları suiistimalleri için kullanılabilir" dedi.

Google, konu hakkında henüz bir açıklama yapmazken, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından Google ve Apple'ın uygulama mağazalarında çok sayıda kullanıcı uygulamayı protesto etti.

Bazıları "Suudi devletinin kadınlara yönelik baskısına aracı olmayın", "Suudi kadınlara özgürlük" gibi yorumlarla uygulamaya 5 üzerinden 1 yıldız verirken bazıları da "Bu uygulamayla kadınımı kontrol altında tutuyor ve ona dilediğim baskıyı uyguluyorum. Medeniyet böyle olmalı" gibi alaycı yorumlar yaptı.