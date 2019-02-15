Cinsel tacizden suçlu bulunan Cosby: Pişman değilim, karar politik

Cinsel tacizden 3 ila 10 yıl hapis ve para cezasına çarptırılan ABD'li oyuncu Cosby cezaevine girdiğinden bu yana ilk kez açıklama yaptı. 'Siyasi mahkum' olduğunu ve pişmanlık duymadığını söyleyen Cosby, kendisini Martin Luther King Jr. ve Gandi ile kıyasladı.

Cinsel istismarla suçlanan ABD'li ünlü oyuncu Bill Cosby, pişmanlık duymadığını söyledi, ABD'de suikasta kurban gitmiş olan sivil haklar ikonu Martin Luther King Jr. ve Hindistan'ın bağımsızlığına kavuşmasını sağlayan lideri Mahatma Gandii gibi 'siyasi mahkum' olduğunu iddia etti.

Cosby'nin bu açıklaması, ona verilen 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasının en üst sınırından cezaevinde yatmasına yol açabilir. ABD yasalarına göre pişmanlık gösteren seks suçluları genelde şartlı tahliye hakkı elde edebiliyor.

Cezaevine girdiğinden bu yana ilk kez açıklama yapan 81 yaşındaki Cosby, "Politik inançlarım, tüm ırkları, cinsiyetleri ve dinleri insanlaştırma çabalarım tel örgüyle çevrilmiş, demir ve çelikten yapılmış bir odayı boylamama neden oldu" dedi.

In his first public statement from prison, Bill Cosby said he will never have remorse for his crimes and called himself a political prisoner https://t.co/6Jc5cGoQlI pic.twitter.com/hfZx35cZJC — CNN International (@cnni) 14 Şubat 2019

'SAVCI AŞAĞILIK, SİSTEM YOZLAŞMIŞ'

© REUTERS / Brendan McDermid ABD'li komedyen Cosby'e cinsel tacizden hapis cezası

Oyuncu, pişmanlık hissetmemesini ise şu şekilde açıkladı: "Bana bir anlaşma önerilmişti. Mahkemeyle 3.8 milyon dolara anlaşmıştım, 5. Maddenin bana tanıdığı haklardan feragat etmiştim. 2005 yılında İngiltere'de suçlu olmadığıma hükmedildi, bu karar asla değişmedi. Ama aşağılık bir savcı ve yozlaşmış adaletin şimdi benim suçlu olmama ihtiyacı var. Adalet için değil, kendi siyasi arzuları için."

Cosby'nin Basın sözcüsü Andrew Wyatt da oyuncunun 2004 yılında yaşanan ve ‘karşılıklı rızaya dayandığını' iddia ettiği bu olay için özür dilemektense cezaevinde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

60 YILDA 60 KADINI İSTİSMAR ETMİŞ

80'li yılların fenomen dizisi Cosby Ailesi ile dünya çapında tanınan Cosby, 60 yılda 60'a yakın kadına cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Cosby, geçen Eylül 2004'de Andrea Constand adlı kadına uyuşturucu ilaç vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.